Первомай по-президентски! Вот как трудится Лукашенко – вспомнили яркие моменты
Белорусы – трудолюбивая нация. Это качество, которое нам досталось в наследство от предков и которое мы не растратили в непростые 1990-е. Быть может поэтому нам удалось построить свое независимое государство?
«Сказал – сделал». Эта фигура речи тоже про нас. Обязательность, предсказуемость и надежность – именно так характеризуют белорусов наши мировые партнеры. И, быть может, поэтому Беларусь оказалась не по зубам тем, кто «стреляет» в нас санкциями? А еще, вне всяких сомнений, особенность и отличительная черта современной Беларуси в личном и очень уважительном отношении Президента к человеку труда.
А это то, что действительно дорогого стоит. Репортаж Евгения Пустового для программы Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь – страна трудолюбивых людей. И если за первые места на пьедестале мировых работяг нам предстоит потягаться не только с китайцами, то среди первых лиц государств наш Первый точно первый. С полей саммита – сразу в родные поля.
В сложные 1990-е Президент не дал перевернуть страну ни внутренним, ни внешним деструктивным силам. При этом сам умело переворачивая сено.
С этого и начиналась приземленная политика Александр Лукашенко. Не отрываться от насущных проблем и родной земли. Продовольственная безопасность и «Дожинки» – фестиваль-фишка белорусской цивилизации хлеба.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мужик: дайте ему косу. Нашли меня чем пугать! Я из деревни сам. Косил с ними, косил. Потом женщины хи-хи, ха-ха… Грабли. Да, ну, давайте грабли. И я вот там сижу, они стоят с граблями, что-то обедать начали. И я, к счастью, с собой взял там перекусить. Ну все же, знаете, ссобойку эту разложили. И я тоже там с ними сижу. И слышу один мужик – другому: гэнна наш, гэнна наш.
Лукашенко вспоминает, как его принимали на Полесье когда-то: нашли меня чем пугать – я из деревни сам.
Не картинки ради Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем в лугах. Это вам не позерство на Елисейских полях. Чтобы так держать косу в руках, нужна не только сноровка, но и природная мужская харизма. Это оценил лично икона классического кинематографа француз Депардье.
А звезда американского кино Стивен Сигал попробовал на вкус овощи, выращенные белорусским лидером.
Александр Лукашенко:
Кушай на здоровье! Это очень полезно. Тогда ты будешь здоров!
Овощами и фруктами из президентских угодий почивают и постояльцев ветеранских пансионов, и школьников, перепадает министрам и журналистам пула. И это не про критику. А арбузы, да картофель. Именно Первый затеял эпопею по арбузному импортозамещению.
Лукашенко угостил арбузами сотрудников СТВ – ягоды с личного подворья Президента.
Александр Лукашенко часто и охотно работает на земле. Любит Президент и экспериментировать на собственных грядках – первым высаживает новые сорта и культуры. Например, на малой родине убедился в большой пользе озимых ячменей.
Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет».
Александр Лукашенко с уважением относится и к труду, и к людям простых профессий. И пообедать вместе может.
Лукашенко: «Туру не давайте ничего!» Президент пообедал с аграриями и корреспондентами.
У Президента есть и своя мини-ферма. Так что лучший подарок для Первого – это корова.
Александр Лукашенко:
Когда бычок рождается, я плачу. Бычка надо отдавать – жалко… А он привыкает к рукам, малыш с ним возится, обнимает его, а потом его надо отдавать. А телочек мы оставляем.
В форме Президент себя держит не только во время тренировок на льду, умело Первый управляется с топором.
Лукашенко: «Запоминайте, особенно девчонки!» Вот каким был мастер-класс от Президента по колке дров.
И даже на саммитах Александр Лукашенко находит время снять галстук и взять в руки топор. Мы свой ВВП поднимаем, не обрушивая бомбы на чужие страны или санкциями чужие экономики. А только трудом. Честным трудом.
Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых людей!
Александр Лукашенко: я счастливый Президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить. Читать здесь.
Оседлать «БЕЛАЗ» или мотоцикл – пожалуйста.
Быть у руля. Минские авиаторы подарили Президенту и штурвал. Вместе с союзной Россией мы занимаемся гражданским авиастроением. Это новые высоты. Но как бы мы высоко ни поднимались, наш залог новых вершин – это труд. Это так по-президентски. Это так по-белоруски.