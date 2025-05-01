Первомай по-президентски! Вот как трудится Лукашенко – вспомнили яркие моменты

Белорусы – трудолюбивая нация. Это качество, которое нам досталось в наследство от предков и которое мы не растратили в непростые 1990-е. Быть может поэтому нам удалось построить свое независимое государство? «Сказал – сделал». Эта фигура речи тоже про нас. Обязательность, предсказуемость и надежность – именно так характеризуют белорусов наши мировые партнеры. И, быть может, поэтому Беларусь оказалась не по зубам тем, кто «стреляет» в нас санкциями? А еще, вне всяких сомнений, особенность и отличительная черта современной Беларуси в личном и очень уважительном отношении Президента к человеку труда. А это то, что действительно дорогого стоит. Репортаж Евгения Пустового для программы Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – страна трудолюбивых людей. И если за первые места на пьедестале мировых работяг нам предстоит потягаться не только с китайцами, то среди первых лиц государств наш Первый точно первый. С полей саммита – сразу в родные поля.

В сложные 1990-е Президент не дал перевернуть страну ни внутренним, ни внешним деструктивным силам. При этом сам умело переворачивая сено.

С этого и начиналась приземленная политика Александр Лукашенко. Не отрываться от насущных проблем и родной земли. Продовольственная безопасность и «Дожинки» – фестиваль-фишка белорусской цивилизации хлеба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мужик: дайте ему косу. Нашли меня чем пугать! Я из деревни сам. Косил с ними, косил. Потом женщины хи-хи, ха-ха… Грабли. Да, ну, давайте грабли. И я вот там сижу, они стоят с граблями, что-то обедать начали. И я, к счастью, с собой взял там перекусить. Ну все же, знаете, ссобойку эту разложили. И я тоже там с ними сижу. И слышу один мужик – другому: гэнна наш, гэнна наш. Лукашенко вспоминает, как его принимали на Полесье когда-то: нашли меня чем пугать – я из деревни сам.

Не картинки ради Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем в лугах. Это вам не позерство на Елисейских полях. Чтобы так держать косу в руках, нужна не только сноровка, но и природная мужская харизма. Это оценил лично икона классического кинематографа француз Депардье.

А звезда американского кино Стивен Сигал попробовал на вкус овощи, выращенные белорусским лидером. Александр Лукашенко:

Кушай на здоровье! Это очень полезно. Тогда ты будешь здоров!

Овощами и фруктами из президентских угодий почивают и постояльцев ветеранских пансионов, и школьников, перепадает министрам и журналистам пула. И это не про критику. А арбузы, да картофель. Именно Первый затеял эпопею по арбузному импортозамещению. Лукашенко угостил арбузами сотрудников СТВ – ягоды с личного подворья Президента. Александр Лукашенко часто и охотно работает на земле. Любит Президент и экспериментировать на собственных грядках – первым высаживает новые сорта и культуры. Например, на малой родине убедился в большой пользе озимых ячменей. Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет».

Александр Лукашенко с уважением относится и к труду, и к людям простых профессий. И пообедать вместе может. Лукашенко: «Туру не давайте ничего!» Президент пообедал с аграриями и корреспондентами.

У Президента есть и своя мини-ферма. Так что лучший подарок для Первого – это корова. Александр Лукашенко:

Когда бычок рождается, я плачу. Бычка надо отдавать – жалко… А он привыкает к рукам, малыш с ним возится, обнимает его, а потом его надо отдавать. А телочек мы оставляем.

В форме Президент себя держит не только во время тренировок на льду, умело Первый управляется с топором. Лукашенко: «Запоминайте, особенно девчонки!» Вот каким был мастер-класс от Президента по колке дров.

И даже на саммитах Александр Лукашенко находит время снять галстук и взять в руки топор. Мы свой ВВП поднимаем, не обрушивая бомбы на чужие страны или санкциями чужие экономики. А только трудом. Честным трудом.

Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых людей! Александр Лукашенко: я счастливый Президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить. Читать здесь. Оседлать «БЕЛАЗ» или мотоцикл – пожалуйста.