Лукашенко: «Запоминайте, особенно девчонки!» Вот каким был мастер-класс от Президента по колке дров

Сила правды, острота слова, твердость характера и творческий подход в любом деле. Все эти черты настоящего белоруса воплотились в новый чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая «медиа-рубка» – пример сплоченности журналистов в борьбе за страну, за Президента и за правду, на которую сегодня все чаще покушаются зачинщики информационной войны. История необычного состязания началась с видео, на котором наш Президент рубил дрова, чтобы не дать замерзнуть европейцам. Глава государства не просто показал Западу, как подготовиться к холодной зиме, с его легкой руки с тяжелым топором появился уникальный не только для Европы, но и для всего мира чемпионат по рубке дров среди журналистов. На живописном берегу у водохранилища Вяча плечом к плечу с Президентом и люди, которых объединяют одни цели и задачи: будь то врач, тренер, фермер, сотрудник администрации или пресс-секретарь Первого. Рядом и близкие. Впрочем, чемпионат по колке дров уже выходит на международный уровень. К состязанию «Колка дров по-президентски» добавилось внеконкурсное «Колка дров по-китайски», где была наглядно продемонстрирована и семейная преемственность крепкой руки. Николай Лукашенко, помогая китайским журналистам, показал, что его руки одинаково виртуозно исполняют произведения на фортепиано и мастерски разрубают полено. Чемпионат, где щепки летят, совпал с Днем Октябрьской революции. И это еще больше подчеркивает, что сила традиций и сохранение истории только добавляют сил современной Беларуси. Умение орудовать топором – это не только физический навык, но и характерная черта всех белорусов. Мы умеем рубить с плеча, но всегда дипломатично решаем вопросы даже на международной арене, где не всегда получаем дружественный ответ. Наш Президент проанализировал результаты выборов в Америке, порассуждал о вариантах развития внешнеполитической ситуации, не исключив вероятность скорых изменений в отношениях между США и Европой. Беларусь в надежных руках. На острие топора – репортаж Евгения Пустового.

– Будешь с Пустовым сегодня соревноваться!

– Как скажете.

Мы все в одной команде Первого. А если и рубим с плеча, то только на соревнованиях под эгидой Президента. Хоть и состязание, но это тоже марафон адзінства. В одном направлении движемся. – Посадим журналистов.

– У них как раз лимитов нет.

– Сюда Пустового с Сыровой. Где Сырова?

– Женя сегодня на боевом посту.

– Как Женя? Она ж рубить, сказала, будет.

– Это все твои, да?

– Да, все мои.

– Наверное, ты выиграешь. Сегодня выиграли все, еще до начала соревнований. Свежий воздух, бодрое настроение и мастер-класс от главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы рубить дрова, надо на них посмотреть и выбрать соответствующий топор. Белорусы умеют создавать микрочипы и самые большие самосвалы в мире. А что с топорами? У нас, конечно, нет векового скандинавского опыта по их созданию, но у них нет такого Президента, который залихватски и рубит, и колет. Сказал – сделали. В крепких руках батьки – отечественный топор. Подробнее. Александр Лукашенко:

Я для чего это делаю? Чтобы наконец-то презентовать белорусский топор. Это я поручил давно сделать МТЗ. Один вариант сделан, был хуже, чем импортный, поэтому мы сделали новый. Вот, выбрали топор, смотрим на колодку. Запоминайте, особенно девчонки, чтобы замуж не выходили абы за кого!

В какой еще стране мира первое лицо государства с первого раза управляется с колодами старше Трампа или даже Байдена? Рубить с плеча наш Президент советует вдумчиво. Александр Лукашенко:

Надо всегда рубить не спеша. Согласен? Потому что если начнешь быстро, так и закончишь. Не спеша, выдыхая, вдыхая, смотреть на колодку. Вот она – трещина. И по этой трещине надо рубить. Потому что природа выбрала, где слабее волокна держат. Вот она определила вот это. Для мировой политики это сенсация, для Александра Лукашенко – обычная практика. Так Батька отдыхает. Если он так отдыхает, то как он работает? Сутками. А после мирового саммита или инспекции страны, обладатель самого крепкого рукопожатия – снова топор в руки.

Александр Лукашенко:

Начинаем рубить на куски, которые нам нужны. Но желательно рубить, чтобы корой к себе, чтоб видеть сучья. Можно еще пополам. Впрочем, и в окружении первого такие же трудяги, как все мы, белорусы. Элитарность по-белорусски – это умение колоть дрова. Команда Президента – целая школа дровосеков. Александр Лукашенко:

У кого были девчонки, мамы, мамы обычно, они же отдавали замуж. И вот косили мужики, рубили дрова, а мать дочку подзывала: за этого пойдешь. А что брать с мужика, который пивко только умеет попивать? Ну вот так.

Есть у меня ученики. Семеныч, иди сюда, давай. Не промахнись и не опозорься. Значит, очень важно, если рубишь, смотреть в ту точку, куда ты хочешь ударить топором? Семеныч, смотри туда. Молодец. Вот сюда. Еще разок туда. И к себе. Колодка косая, тяжелая. Ну, сейчас пополам.

Так, теперь доктор. Прошу вас. Барьеру. Малая. Вроде рубить не может. А щас как одним ударом – посмотрите. Давай, вот. По кусочку пошла. Сильнее надо. Я тебе говорил разминаться! Браво! Во, малая, видите? Все могут.

– Он один раз рубил. Он никогда не рубил дрова.

– Президент научил. Как и многому другому.

– Ты глупости не говори, я тебя дурате не учил.

Ну, например, пресс-секретарь. Хоть тебе по шесть интервью с мировыми медиа за двое суток организует, хоть колоды, как овощи для салата молодость, нашинкует.

– Поворачивай понемножку. Сильнее! Что это? Вот, по краю. Давай, давай, пусть народ посмотрит, как ты можешь.

– Браво! Какие у нас сильные женщины все-таки. Давайте поаплодируем.

– Подожди, что аплодировать? Какой аплодировать? Слушай, ты не попадаешь в точку?

– Она тяжелая тут.

– Ты чем занималась вчера?

– Работала!