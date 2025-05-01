Она встречала Лукашенко на открытии БарГУ в 2004-м! Что случилось в день визита Первого? Узнали у Лилии Горбуновой

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Этому снимку более 20 лет. 1 сентября 2004 год, открытие Барановичского университета, первого государственного вуза в истории суверенной Беларуси. Участие в торжественной церемонии принимает и Президент. А после мероприятия Александр Лукашенко отправляется знакомиться с инфраструктурой университета, среди которой и библиотека.

Как раз здесь главу государства встречает героиня нашего выпуска – заведующая Лилия Горбунова. Разговор с Александром Лукашенко она помнит в таких деталях, что многие удивятся, ведь прошло столько времени, но, думаю, своим людям это очень даже свойственно. «У нас сердце упало!» Что случилось в день приезда Президента?

Лилия Горбунова, пенсионерка:

О том, что приедет к нам на открытие университета Президент Республики Беларусь, мы узнали за неделю. Но за это время у нас еще, в принципе, не была готова библиотека к тому, чтобы ее открыть и показать. Я, как сейчас помню, приходит мэр города тогдашний, Виктор Иванович Ядвичковский, посмотрел на эту гору книг, посмотрел на эти пустые стеллажи и на нас. Он даже сказал: Лиля, Лиля, и что ты тут будешь делать? А я поднимаюсь и говорю: так это же еще послезавтра. И вот настало это послезавтра. Конечно же, был очень волнительный день. Не только для меня лично, потому что все-таки мне сказали, что при посещении Президентом университета он зайдет и в библиотеку. На тот момент мне было 45 лет, я уже была состоявшимся библиотекарем, имела опыт работы в библиотеках учреждений образования.

Лилия Горбунова:

Я подумала: Президент – значит, Президент. Обычно же, когда хочешь, чтобы было все очень хорошо, не всегда так получается. Прихожу утром, включаю свет – свет не включается. Вы представляете, какое состояние! Кому звонить? Звоню мужу. Гена, свет не включается! Что делать? Он говорит: вчера все работало, все включалось. А ты, говорит, кулаком по нему. Я так и сделала – свет загорелся.

Лилия Горбунова:

У меня даже есть фотография, где Президент держит руку. Я не знала, что кафедра еще не окончательно установлена. У него рука лежала, а мастера, которые делали, проектировщики, говорят: у нас сердце упало, если он еще больше вперед двинет, то это все двинется тоже.

Лилия Горбунова:

Момент прибытия Президента – он приземлился – я этого не видела, потому что я была на своем рабочем месте. Президент зашел в культурно-творческий центр и вышел, зашел в нашу столовую и вышел, зашел в библиотеку – и нет его. Наверное, это только потому, что библиотека – это всегда место, располагающее к беседе. Так именно и было. Как выполнялась задача Президента по созданию инфраструктуры университета?

Лилия Горбунова:

Я очень хорошо помню, что тогда Александр Григорьевич поставил задачу перед всеми, кто был в его команде, – завершить создание инфраструктуры университета в течение двух лет. Что имеет город? Город имеет студентов. В 2016 году Барановичи становятся молодежной столицей. Это же престиж для города. Это работа университета по созданию на предприятиях филиалов кафедр. Это, естественно, большой плюс и для развития и самого предприятия, и для университета в том числе. Естественно, строительство общежитий. Это приток и людей, и денег в Барановичи. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Высшее образование стало еще ближе и доступнее в каждом уголке Беларуси. Подробности. Я библиотекарь во втором поколении!

Лилия Горбунова:

Моя библиотечная судьба сложилась очень интересно, потому что я библиотекарь во втором поколении. Работала в районной централизованной библиотеке, потом – в техникуме. Мне предлагали быть директором районной централизованной системы, но я тогда еще была не готова. Потом с профессиональными знаниями стала работать заведующей библиотекой филиала Института правоведения, потом – в библиотеке университета. Я считала, что самое главное в библиотеке – правильно расставить кадры. Для меня это было очень-очень важно. Я видела в человеке его стремление, его потенциал. Один способен работать в программе. Другой надо, чтобы красота была вокруг – выступать, проводить встречи с писателями, творческими людьми. А третьей – наука. Мы так и распределяли, мы видели друг в друге потенциал.

Лилия Горбунова:

Государство не жалело денег на университет первые годы, в том числе и на обеспечение библиотеки. Я как директор библиотеки получала ежемесячно сумму на покупки. Я знала, что из средств республиканского бюджета у меня есть определенная сумма, я могу ее использовать. Это тоже было очень важно. Почему? Это забота Президента и государства о Барановичском государственном университете. За 3 года на развитие системы образования направили почти 30 млрд рублей – Лукашенко. Патриотизм я выражаю обыденно – если покупаю сахар, беру Жабинку, потому что копеечка пойдет Брестской области

Лилия Горбунова:

Свой патриотизм я выражаю обыденно. Я при покупке отдаю предпочтение белорусскому товару, белорусским производителям. Особенно это проявляется у меня при покупке сахара. Приходишь в магазин, а там видишь: Слуцк, Жабинка, Скидель. Я возьму Жабинку, потому что это Брестская область, она мне ближе. Я понимаю, что эта копеечка пойдет на пользу Брестской области, а значит, и Барановичам что-то перепадет. Вот мое отношение к патриотизму. Чем похожа на Президента? Виктория Ходосок:

Скажите, а вы какими-то качествами похожи на Президента?