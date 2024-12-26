Лукашенко ответил журналистам, зачем наколол дров перед саммитом

Главные политические новости 26 декабря приходят из всесезонного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области. Именно здесь встретились лидеры стран Евразийского союза, чтобы накануне Нового года по традиции подвести итоги уходящего и наметить планы на будущий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, случилось бы такое публично, присутствуй армянский премьер на заседании и глядя в глаза Александру Лукашенко? С высокой долей вероятности нет. Но об этом даже самые любопытные журналисты Президента не спросили. Интересовало действительно значимое – безопасность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что пока десяток. А дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим их больше.

– А сколько дров вы сегодня нарубили и почему вы всегда их рубите? Это такая зарядка, разминка?

Александр Лукашенко:

Почему? Я взял с собой лыжи горные. Но в такой каше с моим весом, я знаю, что это непросто. Поэтому была альтернатива, Юрий Валентинович Ковальчук, спасибо ему, привез целый прицеп дров. И я хорошо сегодня потрудился. Это каждое утро я должен работать. А, во-вторых, два часа в неделю – норма. Поэтому топите баню и парьтесь.