Александр Лукашенко: я счастливый Президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить

День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации страны. 25 марта вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, политический обозреватель:

Президент обращался к белорусам, не только исследуя наше прошлое, заявляя о достижениях нашего настоящего, но мы пытались заглянуть и за горизонт. Говоря о задачах на будущее, конечно, они неизменны – это все, что мы много раз слышали, над чем все вместе работаем. Речь о развитии регионов!

Еще один пункт задач на будущее – укрепление экономики, потому что экономика превыше всего. Оглядываясь на задачи экономики, мы строим свое будущее. Никто не забывает и о социальной сфере, она продолжит развиваться. Уже многое было сделано даже за последний год, закреплено на уровне Конституции социальное развитие, и это тоже показательный момент, когда Основной закон отражает приоритеты, которыми живет страна. Никуда не деться и без развития технологий! Тем не менее, как подчеркнул Президент, технологии ради технологий нам не нужны. Все это должно работать на экономику и на улучшение благосостояния населения. Все эти приоритеты и задачи не новы. Именно так живет Беларусь на протяжении уже трех десятков лет. Мы будем продолжать развивать выбранный курс. И именно с этого белорусского пути нас никто не столкнет!