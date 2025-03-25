Александр Лукашенко: я счастливый Президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить

День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации страны. 25 марта вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации страны. 25 марта вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полина Королева, политический обозреватель:
Президент обращался к белорусам, не только исследуя наше прошлое, заявляя о достижениях нашего настоящего, но мы пытались заглянуть и за горизонт. Говоря о задачах на будущее, конечно, они неизменны – это все, что мы много раз слышали, над чем все вместе работаем. Речь о развитии регионов!
Еще один пункт задач на будущее – укрепление экономики, потому что экономика превыше всего. Оглядываясь на задачи экономики, мы строим свое будущее. Никто не забывает и о социальной сфере, она продолжит развиваться. Уже многое было сделано даже за последний год, закреплено на уровне Конституции социальное развитие, и это тоже показательный момент, когда Основной закон отражает приоритеты, которыми живет страна.
Никуда не деться и без развития технологий! Тем не менее, как подчеркнул Президент, технологии ради технологий нам не нужны. Все это должно работать на экономику и на улучшение благосостояния населения. Все эти приоритеты и задачи не новы. Именно так живет Беларусь на протяжении уже трех десятков лет. Мы будем продолжать развивать выбранный курс. И именно с этого белорусского пути нас никто не столкнет!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новый период президентских полномочий – это всегда новые исторические условия, ожидания и задачи. Наши приоритеты неизменны. Это мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого. Знаю, что рядом со мной настоящие единомышленники, люди, убежденные в правильности того, что мы делаем, искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! Поэтому я счастливый Президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить.
Мы смотрим за горизонт, делаем все, чтобы наши дети и внуки, а потом их дети и внуки жили в своем мирном и процветающем государстве, на своей земле. В ближайшие пять лет нам надо набрать такую мощь, чтобы хватило заряда на долгую дистанцию. Время выбрало нас именно для этого! Наша победа – это новый исторический шанс, возможность сделать еще больше на благо родной Беларуси. Поэтому главное, запомните! Вы живете в своей стране, на своей земле, поэтому никогда нигде вы не должны никого бояться, вы хозяева в своей стране, сами принимаете все решения. Вы заслужили это право. И не только наше поколение, но и предыдущее. И заслужили очень дорогой ценой.
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