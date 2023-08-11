Работники Минского завода гражданской авиации подарили Президенту штурвал

Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации. «Пожалуйста, вот результат». Лукашенко рассказал, в чем он упрекает Зеленского.

Эти слова Президента Беларуси уже разлетелись по мировым СМИ. В них видят сигналы, намеки. И только белорусы знают их истинный смысл. Тем символичное подарок, который сотрудники завода преподнесли руководителю страны. Капитану корабля, пусть и не воздушного, но точно нашего общего.