Работники Минского завода гражданской авиации подарили Президенту штурвал

Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.
«Пожалуйста, вот результат». Лукашенко рассказал, в чем он упрекает Зеленского.
Эти слова Президента Беларуси уже разлетелись по мировым СМИ. В них видят сигналы, намеки. И только белорусы знают их истинный смысл. Тем символичное подарок, который сотрудники завода преподнесли руководителю страны. Капитану корабля, пусть и не воздушного, но точно нашего общего.
Владимир Пекарский, генеральный директор Минского завода гражданской авиации:
Сейчас на западной технике применяется уже джойстик, а это настоящий штурвал. Как пилот управляет самолетом, делает безопаснее жизни людей, так вы наш истинный лидер, которым мы гордимся, как граждане Республики Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо!
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