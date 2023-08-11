Прямой эфир

Работники Минского завода гражданской авиации подарили Президенту штурвал

11 августа 2023 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.

«Пожалуйста, вот результат». Лукашенко рассказал, в чем он упрекает Зеленского.

Работники Минского завода гражданской авиации подарили Президенту штурвал-1

Эти слова Президента Беларуси уже разлетелись по мировым СМИ. В них видят сигналы, намеки. И только белорусы знают их истинный смысл. Тем символичное подарок, который сотрудники завода преподнесли руководителю страны. Капитану корабля, пусть и не воздушного, но точно нашего общего.

Работники Минского завода гражданской авиации подарили Президенту штурвал-4

Владимир Пекарский, генеральный директор Минского завода гражданской авиации:
Сейчас на западной технике применяется уже джойстик, а это настоящий штурвал. Как пилот управляет самолетом, делает безопаснее жизни людей, так вы наш истинный лидер, которым мы гордимся, как граждане Республики Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо!

Читайте также:

«Пять самолетов – и мы окупились». Лукашенко рассказали о перспективах Минского завода гражданской авиации

Белорусская космонавтка может полететь на МКС уже в начале 2024-го – Лукашенко

«Представить к государственным наградам». Президент похвалил работников завода гражданской авиации

# Подарки Президенту Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Владимир Пекарский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская космонавтка может полететь на МКС уже в начале 2024-го – Лукашенко
11 августа 2023 19:14

Белорусская космонавтка может полететь на МКС уже в начале 2024-го – Лукашенко

«Мы прорвёмся». Президент Беларуси пообещал поддержать завод гражданской авиации
11 августа 2023 19:00

«Мы прорвёмся». Президент Беларуси пообещал поддержать завод гражданской авиации

Общественный деятель: если мы не станем «донором» своих технологических решений, будем в отстающих
11 августа 2023 18:45

Общественный деятель: если мы не станем «донором» своих технологических решений, будем в отстающих