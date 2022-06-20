Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасёт»

Неделю Александр Лукашенко начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля. Глава государства побывал в ячменном и рапсовом полях, но глобально поставил задачу выйти на уровень сбора колосовых не менее 9-10 миллионов тонн. И это без учета рапса. Хотя этой культуре сегодня уделили особое внимание.

Президент уверен, если во всей стране к выращиванию рапса будут подходить так, как на этом поле, и удастся выйти на уровень намолота в миллион тонн, то у белорусских аграриев никогда не будет проблем с заработком. Как показывает ситуация, то же рапсовое масло пользуется колоссальным спросом на мировом рынке. То же касается возделывания озимого ячменя. Президент настаивает: ни в коем случае нельзя допускать нарушения технологий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня исторический момент. Если кто-то думает, что мы вот тут вот встретились, чтобы в очередной раз поговорить и показать – специалисты поймут, что это не так. В связи с тем, что мы, как привыкли говорить вы, ученые, находимся в зоне критического – ну, не критического, рискованного – земледелия. И каждый год это все подтверждается. Мы соответственно должны и поступать. Не просто констатировать этот факт. Так же? Естественно, что одна из проблем нашего сельского хозяйства – это короткий период вегетации от посева до уборки. Короткий промежуток времени. И надо возделывать те культуры, которые в этот период сумеют взойти, развиться, колос – налиться, вызреть. И мы можем убрать. Пока речь о зерновых. Потому что по пропашным культурам, вроде, определились. И нам надо выходить на 9, да даже 10 миллионов тонн. Первые – 9, 10 миллионов тонн зерновых колосовых. Без рапса. Что делать? Чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым, колосовым – думаю, что нам надо вернуться к более серьезному возделыванию озимого ячменя. Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет. Урожай будет хороший, если все делать по технологии.

Отметим, Александр Лукашенко обсудил с ответственными тему заготовки кормов для животных. Это не менее важная задача, чем возделывание зерновых культур.