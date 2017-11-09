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Перехватывающие парковки в Минске: что будет дальше?

09 ноября 2017 17:43
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Новости Беларуси. Многие автолюбители Минска мечтают доехать до метро, оставить свой автомобиль на парковке, а дальше передвигаться без пробок на метро. Будут ли развивать перехватывающие парковки в столице, рассказывает в программе «Большой город» директор Минского метрополитена Владимир Сотников.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Эта тема постоянно находится на рассмотрении у Мингорисполкома, и наш столичный оператор «Транспорт и связь» эту тему поднимает. Привлечение пассажиров к метрополитену – основная тема в развитии стоянок на станциях, приближенных к метрополитену.

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# общество # Автостоянки # Владимир Сотников

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