Перехватывающие парковки в Минске: что будет дальше?

Новости Беларуси. Многие автолюбители Минска мечтают доехать до метро, оставить свой автомобиль на парковке, а дальше передвигаться без пробок на метро. Будут ли развивать перехватывающие парковки в столице, рассказывает в программе «Большой город» директор Минского метрополитена Владимир Сотников.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Эта тема постоянно находится на рассмотрении у Мингорисполкома, и наш столичный оператор «Транспорт и связь» эту тему поднимает. Привлечение пассажиров к метрополитену – основная тема в развитии стоянок на станциях, приближенных к метрополитену.

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