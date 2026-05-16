Белорусы остались без медалей в 3-й день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Белорусы остались без медалей в третий соревновательный день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном заезде на 500 метров в женской каноэ-одиночке приняли участие сразу две землячки. В шаге от пьедестала остановилась Мария Попичич – отставание от третьей позиции составило почти две секунды. Ангелина Бардановская финишировала седьмой. За награды в мужской байдарке-одиночке на тысяче метров спорил Владислав Кравец, он в итоге замкнул пятерку сильнейших. Каноэ-четверка в составе Ильи Верещако, Глеба Чеботарева, Ивана и Дениса Потапенко стала шестой. 17 мая будут разыграны еще 15 комплектов медалей, земляки выступят в пяти финалах.