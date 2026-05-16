Прямой эфир

С семьи начинается государство – Пустовой о крестном ходе в поддержку традиционных ценностей

16 мая 2026 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

С семьи начинается государство – Пустовой о крестном ходе в поддержку традиционных ценностей-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Были и есть попытки обвинить нашу страну в недружелюбии к таким религиозным дестинациям. Но начиная с 90-х количество протестантских общин в нашей стране выросло в 11 раз. А одним из глав Администрации Президента в свое время был протестант. Да и в Ольшанах строится самый большой, прямо скажу, огромный молитвенный дом в Европе. Чем не архитектурное отражение белорусской веротерпимости.

Лукашенко: мы гордимся межконфессиональным миром, который существует в Беларуси.

С семьи начинается государство – Пустовой о крестном ходе в поддержку традиционных ценностей-4

Евгений Пустовой:
Кстати, американские пасторы не первопроходцы. Смыслы реформации, как реакции на католицизм, посеяли на религиозном поле еще магнаты Радзивиллы. В XVI веке протестантизмом увлекался весь истеблишмент княжества, затем была религиозная уния, а потом поглощение политическое. Такова история.

Крестный ход в поддержку традиционных ценностей прошел в Минске.

А вот открывать белорусам Христа, это как-то поздновато, что ли. Минимум 1030 лет назад это сделали равноапостольный Владимир, его сын Изяслав, святители Мина и Фома, Ефросиния Полоцкая. Целый сон просветителей. Так что мы знаем, что Христос Воскресе. Византийское православие и создало нашу цивилизацию, и сформировало наше мировоззрение, и до сих пор выполняет охранную функцию даже для светской морали и государственных паттернов. Именно сегодня православные совершили крестный ход, провели молитву и организовали фестиваль в поддержку семейных ценностей.

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси
16 мая 2026 18:26

Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Беларуси

В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю
16 мая 2026 18:20

В Париже до +17, а в Вене +13 – погода в Европе на неделю

Белорусские музеи присоединились к международной акции «Ночь музеев»
16 мая 2026 17:57

Белорусские музеи присоединились к международной акции «Ночь музеев»

А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили третий сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»
16 мая 2026 17:40

А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили третий сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»

В Минске прошел форум «Мама без фильтров 2.0»
16 мая 2026 17:33

В Минске прошел форум «Мама без фильтров 2.0»

Давал жару панам в Западной Беларуси! Рассказ о Герое Советского Союза Царюке Владимире
16 мая 2026 17:20

Давал жару панам в Западной Беларуси! Рассказ о Герое Советского Союза Царюке Владимире

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи
16 мая 2026 17:15

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи

В Беларуси отмечают День работников физкультуры и спорта – какими успехами может похвастаться страна
16 мая 2026 17:14

В Беларуси отмечают День работников физкультуры и спорта – какими успехами может похвастаться страна

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»
16 мая 2026 17:00

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»

В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку
16 мая 2026 16:51

В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку

Что входит в оборонный план Беларуси на пятилетку и как будут защищать границу от новых угроз? Анонс «Недели»
16 мая 2026 16:43

Что входит в оборонный план Беларуси на пятилетку и как будут защищать границу от новых угроз? Анонс «Недели»

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу
16 мая 2026 16:40

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу