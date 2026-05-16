С семьи начинается государство – Пустовой о крестном ходе в поддержку традиционных ценностей

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Были и есть попытки обвинить нашу страну в недружелюбии к таким религиозным дестинациям. Но начиная с 90-х количество протестантских общин в нашей стране выросло в 11 раз. А одним из глав Администрации Президента в свое время был протестант. Да и в Ольшанах строится самый большой, прямо скажу, огромный молитвенный дом в Европе. Чем не архитектурное отражение белорусской веротерпимости.

Евгений Пустовой:

Кстати, американские пасторы не первопроходцы. Смыслы реформации, как реакции на католицизм, посеяли на религиозном поле еще магнаты Радзивиллы. В XVI веке протестантизмом увлекался весь истеблишмент княжества, затем была религиозная уния, а потом поглощение политическое. Такова история.

Крестный ход в поддержку традиционных ценностей прошел в Минске.

А вот открывать белорусам Христа, это как-то поздновато, что ли. Минимум 1030 лет назад это сделали равноапостольный Владимир, его сын Изяслав, святители Мина и Фома, Ефросиния Полоцкая. Целый сон просветителей. Так что мы знаем, что Христос Воскресе. Византийское православие и создало нашу цивилизацию, и сформировало наше мировоззрение, и до сих пор выполняет охранную функцию даже для светской морали и государственных паттернов. Именно сегодня православные совершили крестный ход, провели молитву и организовали фестиваль в поддержку семейных ценностей.