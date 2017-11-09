Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро

Новости Беларуси. В эфире программы «Большой город» – идеальные, на первый взгляд, декорации для триллера или тематической фотосессии. Но вместо режиссёров и фотографов – каменщики, облицовщики, штукатуры. На станции метро «Ковальская Слобода» уже полным ходом идут отделочные работы. Полы будут из гранита, путевая стена – из металлокерамики.

Иван Петрович, прораб ОАО «Стройтрест №4»: На станции для людей с ограниченными возможностями зрения предусмотрена тактильная плитка с направлением движения к выходам и к лифтам.

Но и на этом новые технологии при строительстве «Ковальской Слободы» не заканчиваются.

Основные строительные работы на станции закончены. Сократить сроки позволило применение технологии «стена в грунте». Благодаря ей, и свод станции получился просторным, без колонн.

Владимир Довгаль, заместитель главного инженера УП «Минскметрострой»: Вместо шпал здесь применяются специальные бетонные блоки с виброгасящей прокладкой. Применение этой технологии позволит уменьшить шум и вибрацию при движении подвижного состава, что избавит от дискомфорта жителей близлежащих районов. Эффективность бесшпальной укладки уже доказана опытом других стран. В Минске так будет уложена вся третья линия метро, а это – 14 станций, с общей протяженностью путей – более 17 километров.

Первыми откроют четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная».

Артём Желобкович, заместитель начальника участка:

Станция «Вокзальная» будет самой неглубокой в Минском метрополитене. Она мелкого заложения. Тут даже надземный вестибюль. Во всех станциях у нас подземный вестибюль, а тут будет надземный.

Примечательно, что самая глубокая станция столичной подземки тоже будет на третьей линии. «Юбилейная» уйдёт под землю на 30 метров. Хотя и это не предел. Для сравнения: в Москве станция самого глубокого заложения – «Парк Победы». Чтобы попасть на неё, пассажиры опускаются на глубину 84 метра!