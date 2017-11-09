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Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро

09 ноября 2017 17:43
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Новости Беларуси. В эфире программы «Большой город» – идеальные, на первый взгляд, декорации для триллера или тематической фотосессии. Но вместо режиссёров и фотографов – каменщики, облицовщики, штукатуры. На станции метро «Ковальская Слобода» уже полным ходом идут отделочные работы. Полы будут из гранита, путевая стена – из металлокерамики.

Плиткой облицуют платформу, вестибюль, служебные помещения и будущие магазины.

Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро -1


Иван Петрович, прораб ОАО «Стройтрест №4»:
На станции для людей с ограниченными возможностями зрения предусмотрена тактильная плитка с направлением движения к выходам и к лифтам.

Основные строительные работы на станции закончены. Сократить сроки позволило применение технологии «стена в грунте». Благодаря ей, и свод станции получился просторным, без колонн.

Но и на этом новые технологии при строительстве «Ковальской Слободы» не заканчиваются.

Здесь впервые в истории столичного метрополитена пути вместо шпал укладывают на бетонные блоки.

Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро -4

Владимир Довгаль, заместитель главного инженера УП «Минскметрострой»:
Вместо шпал здесь применяются специальные бетонные блоки с виброгасящей прокладкой. Применение этой технологии позволит уменьшить шум и вибрацию при движении подвижного состава, что избавит от дискомфорта жителей близлежащих районов.

Эффективность бесшпальной укладки уже доказана опытом других стран. В Минске так будет уложена вся третья линия метро, а это – 14 станций, с общей протяженностью путей – более 17 километров.

Первыми откроют четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная».

Артём Желобкович, заместитель начальника участка:
Станция «Вокзальная» будет самой неглубокой в Минском метрополитене. Она мелкого заложения. Тут даже надземный вестибюль. Во всех станциях у нас подземный вестибюль, а тут будет надземный.

Примечательно, что самая глубокая станция столичной подземки тоже будет на третьей линии. «Юбилейная» уйдёт под землю на 30 метров. Хотя и это не предел. Для сравнения: в Москве станция самого глубокого заложения – «Парк Победы». Чтобы попасть на неё, пассажиры опускаются на глубину 84 метра!

Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро -7

Станция «Вокзальная» – пересадочная. Не выходя на улицу, пассажиры смогут попасть на первую линию метро – «Площадь Ленина». Для удобства и скорости передвижения в обе стороны будут работать траволаторы – горизонтальные эскалаторы, каждый протяженностью около двухсот метров.

А заветную фразу: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Вокзальная»», – жители Минска смогут услышать в 2019 году.

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# общество # Минское метро # Владимир Сотников

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