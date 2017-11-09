Пошутил про бомбу в метро – могут посадить

Новости Беларуси. В программе «Большой город» директор Минского метрополитена Владимир Сотников рассказал, какое наказание в Беларуси предусмотрено в отношении телефонных террористов и «шутников» в метро.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

На всех станциях у нас предусмотрены зоны досмотра пассажиров. Есть люди, которые ради шутки, либо, проявляя свою бдительность, заявляют о наличии у них в багаже бомбы. Данные люди немедленно задерживаются и передаются сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства. В данных случаях у нас есть предупредительные и информационные знаки на каждой зоне досмотра и в каждом вестибюле станций, которые информируют пассажира об ответственности за сообщение о наличии взрывных устройств, бомбы в багаже. Данный пассажир в судебному порядке несёт ответственность вплоть до уголовной, либо правоохранительными органами ему выносится предупреждение.

Либо в виде штрафа, либо даже в виде лишения свободы.

Эта проблема очень серьёзная. И при заявлении человеком о наличии взрывного устройства принимаются экстренные меры вплоть до закрытия станций Минского метрополитена с вызовом милиции, «скорой» помощи. Это, в свою очередь, нарушает определенный ритм работы метрополитена, что является и дополнительными затратами, до полного сбоя столичного метро.

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