Новые составы в метро Минска: можно будет пройти от головы до хвоста во время движения

Новости Беларуси. Какие поезда будут курсировать в столичном метро, рассказал директор Минского метрополитена Владимир Сотников в программе «Большой город».

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Сегодня эксплуатируется 72 состава. С учетом строительства третьей линии потребуется шесть дополнительных подвижных единиц. Поэтому было определено закупить дополнительные составы. Про проведённому тендеру Тендерным центром Мингорисполкома Минский метрополитен заключил договор на поставку десяти составов: 44 вагона.

Для обновления существующих составов и для эксплуатации шести 4-вагонных составов на третьей линии.

По техническому заданию для разработки нового подвижного состава от «Штадлер Минск» поезд предлагается уже более комфортный – с полным проходом от головы состава до хвоста, с современными материалами. Там будет не так шумно.

Сегодня максимальная скорость движения в метрополитене – 80 километров в час.

Ввиду недалекого расстояния станций друг от друга, эта максимальная скорость будет предельной. Нет смысла сегодня изобретать состав с более высокими скоростями, который невозможно будет реализовать на линии.

Директор минского метро о третьей линии, горизонтальных эскалаторах и «толкачах»

Перехватывающие парковки в Минске: что будет дальше?

Директор минского метро: «Защитные экраны на существующих станциях сделать невозможно»

Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро

Пошутил про бомбу в метро – могут посадить

Банковской картой за проезд в метро можно заплатить на станции «Площадь Победы»

Где спят машинисты Минского метрополитена?

Будет ли метро в Минске работать ночью?

Директор минского метро о японских «толкачах»: «У нас нет необходимости трамбовать людей в вагоны»