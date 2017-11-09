Будет ли метро в Минске работать ночью?

Новости Беларуси. Будет ли «подземка» работать ночью, рассказал директор Минского метрополитена в программе «Большой город».

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Сегодня нет смысла в работе метро в ночную смену. Потому что потребность пассажиров в передвижении в метрополитене ночью не будет востребована. Был проведён мониторинг, которой показал, что ночью остается малое количество пассажиров.

И затраты, которые мы будем нести в ночное время, просто себя не оправдают.

Директор минского метро о третьей линии, горизонтальных эскалаторах и «толкачах»

Перехватывающие парковки в Минске: что будет дальше?

Директор минского метро: «Защитные экраны на существующих станциях сделать невозможно»

Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро

Пошутил про бомбу в метро – могут посадить

Банковской картой за проезд в метро можно заплатить на станции «Площадь Победы»

Новые составы в метро Минска: можно будет пройти от головы до хвоста во время движения

Где спят машинисты Минского метрополитена?

Директор минского метро о японских «толкачах»: «У нас нет необходимости трамбовать людей в вагоны»