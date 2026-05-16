БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу в 6-й раз

БАТЭ – обладатель Кубка Беларуси. В титульном противостоянии «борисовчане» одолели минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решающий матч состоялся на поле Национального футбольного стадиона.

Соперники выдали захватывающий матч по-настоящему достойный финала. На 28-й минуте Артем Соколовский вывел столичную команду вперед, однако во второй половине встречи БАТЭ восстановил статус-кво, благодаря голу вышедшего на замену Кирилла Апанасевича, и перевел выяснение отношений за пределы основного времени, но и экстра-таймы сильнейшего не выявили.

Серия пенальти получилась затяжной и драматичной, перевес оказался на стороне подопечных Артема Концевого – 8:7. И итоговая победа – 2:1. БАТЭ в шестой раз выиграл Кубок страны, что является рекордом.