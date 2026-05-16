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БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу в 6-й раз

16 мая 2026 19:02
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БАТЭ – обладатель Кубка Беларуси. В титульном противостоянии «борисовчане» одолели минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решающий матч состоялся на поле Национального футбольного стадиона.

Соперники выдали захватывающий матч по-настоящему достойный финала. На 28-й минуте Артем Соколовский вывел столичную команду вперед, однако во второй половине встречи БАТЭ восстановил статус-кво, благодаря голу вышедшего на замену Кирилла Апанасевича, и перевел выяснение отношений за пределы основного времени, но и экстра-таймы сильнейшего не выявили.

Серия пенальти получилась затяжной и драматичной, перевес оказался на стороне подопечных Артема Концевого – 8:7. И итоговая победа – 2:1. БАТЭ в шестой раз выиграл Кубок страны, что является рекордом.

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу в 6-й раз-2

Артем Концевой, главный тренер ФК БАТЭ:
Победили действительно хорошего соперника. Победа всегда значимая, когда ты играешь за трофей, тем более когда молодая команда этого добивается, это действительно дорогого стоит. Мы прошли огромный путь и эта победа, эмоция, они заслужили. Браво! Аплодисменты, командная победа. Антураж сумасшедший, много болельщиков из Борисова приехало, поэтому большое всем спасибо.

Также отметим, что сегодня было установлено еще одно достижение. Матч на Национальном футбольном стадионе собрал 21 137 зрителей. Это новый рекорд турнира!

# Футбол Беларуси # Артем Концевой

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