Расследование СТВ: белоруска купила в интернет-магазине мобильный телефон, а он оказался с браком

Героиня сюжета «Добро пожаловаться» решила сделать выгодную покупку – новый телефон – и обратилась в интернет-магазин «Soto Market». Курьер быстро оформил доставку, попрощался и был таков. Женщина опомнилась, когда взглянула на телефон. Галина Михалевич, минчанка:

Мы решили заказать телефон через интернет-магазин «Soto Market». Нам курьер сказал, что через полчаса привезет телефон. Он привез телефон, вставил сим-карту. Мы не разглядывали сразу этот телефон, а он оказался с браком. Он поцарапанный, крышка хорошо не закрывается, время в нем перескакивает.

Расстроенная Галина была уверена, что правда на ее стороне и что сомнительную покупку она без труда вернет продавцу. В сервисном центре минчанке сообщили, что телефон нуждается в прошивке, то есть в переустановке программного обеспечения. И дозвониться продавцу оказалось не так уж просто. Галина Михалевич:

В гарантийном талоне написан номер телефона, который не существует. Адрес магазина записан не тот, где магазин находится. Мы не знали, что делать и решили обратиться в программу «Добро пожаловаться», чтобы вы помогли нам разрешить ситуацию.

Действительно, два номера из трех на сайте магазина «Soto Market» оказались попросту недействительными, а номер, указанный в гарантийном талоне, и вовсе не существовал. Однако после множества попыток корреспондентам программы «Добро пожаловаться» все же удалось связаться с представителем интернет-магазина. Дмитрий Будников, ИП:

Вы что? Телефон был в запечатанной коробке и поцарапан?! Его можно и так поцарапать, уронить, например. Крышка там, кстати, не на защелках, а на салазках и закрывается намертво. Это уже не первый суд. Было два-три, в итоге люди ничего не добились. С потраченными на то время 27 миллионов рублей. Клиент списывал затраты – хотел все повесить на нас. В итоге остался ни с чем.

Если бы Галина последовала главному правилу современного рынка и прежде чем покупать, узнала историю продавца на сайте отзывов, то скорее всего со злополучным интернет-магазином она не связалась бы. Но что делать теперь? Любовь Кистерная, юрист:

В соответствии 20 Закона РБ о защите прав потребителей, потребитель, которому продан некачественный товар, и он не был об этом извещен, в праве потребовать замены недоброкачественного товара товаром ненадлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены товара, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков или же расторжения договора и возврата стоимости данного товара. Правда, есть существенный нюанс: необходимо доказать, что товар был изначально некачественным.