Расследование СТВ: белоруска купила в интернет-магазине мобильный телефон, а он оказался с браком
Героиня сюжета «Добро пожаловаться» решила сделать выгодную покупку – новый телефон – и обратилась в интернет-магазин «Soto Market». Курьер быстро оформил доставку, попрощался и был таков.
Женщина опомнилась, когда взглянула на телефон.
Галина Михалевич, минчанка:
Мы решили заказать телефон через интернет-магазин «Soto Market». Нам курьер сказал, что через полчаса привезет телефон. Он привез телефон, вставил сим-карту. Мы не разглядывали сразу этот телефон, а он оказался с браком. Он поцарапанный, крышка хорошо не закрывается, время в нем перескакивает.
Расстроенная Галина была уверена, что правда на ее стороне и что сомнительную покупку она без труда вернет продавцу. В сервисном центре минчанке сообщили, что телефон нуждается в прошивке, то есть в переустановке программного обеспечения.
И дозвониться продавцу оказалось не так уж просто.
Галина Михалевич:
В гарантийном талоне написан номер телефона, который не существует. Адрес магазина записан не тот, где магазин находится. Мы не знали, что делать и решили обратиться в программу «Добро пожаловаться», чтобы вы помогли нам разрешить ситуацию.
Действительно, два номера из трех на сайте магазина «Soto Market» оказались попросту недействительными, а номер, указанный в гарантийном талоне, и вовсе не существовал. Однако после множества попыток корреспондентам программы «Добро пожаловаться» все же удалось связаться с представителем интернет-магазина.
Дмитрий Будников, ИП:
Вы что? Телефон был в запечатанной коробке и поцарапан?! Его можно и так поцарапать, уронить, например. Крышка там, кстати, не на защелках, а на салазках и закрывается намертво. Это уже не первый суд. Было два-три, в итоге люди ничего не добились. С потраченными на то время 27 миллионов рублей. Клиент списывал затраты – хотел все повесить на нас. В итоге остался ни с чем.
Если бы Галина последовала главному правилу современного рынка и прежде чем покупать, узнала историю продавца на сайте отзывов, то скорее всего со злополучным интернет-магазином она не связалась бы. Но что делать теперь?
Любовь Кистерная, юрист:
В соответствии 20 Закона РБ о защите прав потребителей, потребитель, которому продан некачественный товар, и он не был об этом извещен, в праве потребовать замены недоброкачественного товара товаром ненадлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены товара, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков или же расторжения договора и возврата стоимости данного товара.
Правда, есть существенный нюанс: необходимо доказать, что товар был изначально некачественным.
Любовь Кистерная, юрист:
Покупатель в праве требовать проведение экспертизы. По результатам экспертизы будет приниматься решение. Если же будет обнаружен производственный недостаток товара, значит будет расторгнут договор и возвращены деньги. В случае если недостаток не будет подтвержден, стоимость экспертизы может отнестись за счет покупателя.
Если экспертиза докажет, что продавец не виноват, ее стоимость ляжет на плечи Галины. Женщина не уверена, что сможет доказать свою правоту. В данной ситуации покупатель проявил небрежность и невнимательность, за которую придется платить.