Белорусы завоевали 5 медалей в первый день ЧЕ по самбо

В Грузии стартовал чемпионат Европы по самбо. Первый соревновательный день принес белорусской команде пять медалей, в том числе и два золота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей в весе свыше 80 килограммов стала Мария Кондратьева. На пути к титульному противостоянию наша спортсменка одолела соперниц из Украины и Испании, а в решающей схватке оказалась сильнее россиянки Альбины Чоломбитько. Таким образом, Кондратьева защитила титул, год назад она также выиграла континентальное первенство.

Победу в категории до 98 килограммов одержал Даниил Патачиц. Земляк по ходу турнира прошел оппонента из Израиля, Украины и России, а в финале был сильнее грузина Ники Сидамонидзе.

Немного не повезло нашей Анфисе Копаевой, она, напомню, выступает в весе до 50 килограммов. Соотечественница на ранних стадиях была сильнее представительниц Молдовы и Испании, но в поединке за высшую награду уступила Маргарите Барневой из России.

Также в активе белорусской сборной две бронзы, их обладательницами стали Татьяна Мацко и Анжела Жилинская. Во второй и заключительный день турнира на ковер выйдут еще 9 соотечественников. Всего соревнования в Тбилиси собрали более 230 самбистов из 27 стран.