Где спят машинисты Минского метрополитена?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» директор Минского метрополитена рассказал, как и где отдыхают машинисты, если их смена начинается рано утром.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Не все поезда в ночной перерыв заходят в депо. Есть поезда, которые разворачиваются в оборотных тупиках станций. Я имею в виду и «Уручье», и «Каменную Горку».

Близ этих станций есть комнаты отдыха для машинистов.

Так как метрополитен начинает работать с 5.30 утра, у машинистов есть возможность отдохнуть и вернуться на работу.

Директор минского метро о третьей линии, горизонтальных эскалаторах и «толкачах»

Перехватывающие парковки в Минске: что будет дальше?

Директор минского метро: «Защитные экраны на существующих станциях сделать невозможно»

Горизонтальные эскалаторы появятся в минском метро

Пошутил про бомбу в метро – могут посадить

Банковской картой за проезд в метро можно заплатить на станции «Площадь Победы»

Новые составы в метро Минска: можно будет пройти от головы до хвоста во время движения

Будет ли метро в Минске работать ночью?

Директор минского метро о японских «толкачах»: «У нас нет необходимости трамбовать людей в вагоны»