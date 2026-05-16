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Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»

16 мая 2026 19:02
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею выиграла второй матч на международном турнире «Кубок Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Новосибирске.

Сегодня наши парни встретились с юниорской командой России. В первом периоде подопечные Евгения Летова обеспечили себе преимущество в две шайбы, точные броски нанесли Егор Карабань и Кирилл Севко. Однако в последующих двух игровых отрезках оппоненты сумели восстановить равенство в счете. Основное время завершилось вничью, а в оветрайме победу нашей дружине принес Илья Кулаков – 3:2.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»-1

Евгений Летов, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Действительно хорошее начало и во втором периоде имели преимущество, большую часть. Но ключевой момент, мне кажется, это было большинство. Во втором периоде нужно было его реализовывать, как раз гол бы немножко повлиял в другую сторону и уже более уверенно мы бы дальше продолжали играть. А так пропустили в конце второго периода и поплатились за самоуверенность.

Правильно надо провести сегодняшний остаток дня, забыть уже сегодняшнюю игру и готовиться к следующей.

Напомним, на старте турнира белорусы разгромили сборную Студенческой хоккейной лиги – 7:0. Уже 17 мая, в заключительном матче наша молодежка сразится со сверстниками из России. На кону золото Кубка Будущего.

# Хоккей # Евгений Летов

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