Банковской картой за проезд в метро можно заплатить на станции «Площадь Победы»

Новости Беларуси. Где за проезд в метро жители и гости Минска могут расплатиться банковской карточкой, рассказал директор Минского метрополитена в программе «Большой город».

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Сегодня в Минском метрополитене существует проход по жетонам и по карточке метрополитена, или по карточке «Минсктранса». Сегодня в тестовом режиме на станции «Площадь Победы» в первом вестибюле установлен один из терминалов на проход банковской карточкой типа Visa. Впоследствии планируем для удобства жителей Минска и гостей столицы применение проходов в Минском метрополитене по банковской карте типа Visa или MasterCard.

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