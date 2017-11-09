Сходили в суши-бар: минчанки попали в больницу с отравлением

Суши в переводе с японского языка – долголетие. Блюдо весьма популярное среди минчан. В программе «Добро пожаловаться» Анастасия рассказала, как однажды, сама того не подозревая, отведала роллы, которые оказались с неприятным сюрпризом. Анастасия Рудкова, минчанка:

В мае месяце этого(2017 – ред.) года мы с подругой пошли в суши-бар. Мы очень любим суши. Пришли, заказали роллы. Потом через какое-то время мы почувствовали себя не очень хорошо. Мы поняли, что, скорее всего, отравились. «Вечером этого же дня вызвали «скорую», приехали врачи, и мы были госпитализированы».

Далее – приёмный покой и больничная палата. В процессе обследования в организме девушек были найдены патогенные бактерии, которые и привели к проблемам со здоровьем. Родственники минчанок сообщили о случившемся в Центр гигиены и эпидемиологии. Во время проверки на кухне злополучного суши-бара на разделочной доске и в рыбе были найдены те же бактерии, что и у девушек. Анастасия Рудкова:

Мы обратились в суши-бар, но вину свою там не признавали. После мы обратились к юристу и оставили запись в Книге замечаний и предложений. Обратились в Санстанцию, и сейчас у нас на руках заключение, что на разделочной доске присутствовали те же бактерии, что и у нас в организме при обследовании.

Летом 2016 года Департаментом финансового расследования Комитета Госконтроля в Минске в одном из гаражей были обнаружены контрабандная икра, тигровые креветки, имбирь. Продукты предназначались для известной суши сети. Такие роллы – шанс заработать отравление и гельминтоз. Глисты повреждают органы и ткани. Известны случаи, когда черви селились в мозгу, вызывая отказ двигательного аппарата и мигрень. Дарина Гулюта, начальник юридического отдела ООО «Городское общество защиты потребителей»:

Если потребители посетили точку общепита и отравились, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, чтобы был зафиксирован сам факт отравления, кроме того – обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии, где в кратчайшие сроки будет проведена проверка и установлено нарушение. Потребитель имеет право требовать возмещение средств, затраченных на лечение и денежную компенсацию морального вреда. Повара с десятилетним стажем, работающие в старейшем суши-баре Минска, подчеркивают: есть суши стоит только в проверенном месте.