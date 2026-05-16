Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи доллара? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Доллар США больше не валюта номер один? Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи «зеленого»? И кто займет его место на финансовом пьедестале?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук:

Бабушка говорила, держи доллар под подушкой. Мама говорила, держи доллар под подушкой. Я держу доллар под подушкой, хотя экономического смысла нет.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Хранить вот эти деньги вроде как выгодно, но это такой Плюшкин философии. Храни, храни, он может действительно обесцениться.