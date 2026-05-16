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Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи доллара? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

16 мая 2026 18:58
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Доллар США больше не валюта номер один? Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи «зеленого»? И кто займет его место на финансовом пьедестале?

Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи доллара? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-2

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук:
Бабушка говорила, держи доллар под подушкой. Мама говорила, держи доллар под подушкой. Я держу доллар под подушкой, хотя экономического смысла нет.

Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи доллара? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Хранить вот эти деньги вроде как выгодно, но это такой Плюшкин философии. Храни, храни, он может действительно обесцениться.

Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи доллара? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-6

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Си Цзиньпин, конечно, шпильку вставил Трампу вместе со всеми его Соединенными Штатами и Международным валютным фондом.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 17 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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