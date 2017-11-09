Директор минского метро о третьей линии, горизонтальных эскалаторах и «толкачах»

Новости Беларуси. Метро – транспорт, от которого ожидают большой скорости, меньшего интервала движения и близкого соседства со станциями. Станет ли комфортнее минчанам и гостям столицы в «подземке», рассказывает в программе «Большой город» директор Минского метрополитена Владимир Сотников.

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