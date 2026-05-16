Белоруски завоевали две награды на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (U-21)

Две медали завоевали белорусы в предпоследний день чемпионата Европы по пулевой стрельбе среди спортсменов не старше 21 года – континентальный форум проходит в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В упражнении из малокалиберного пистолета на 25 метров сразу две соотечественницы успешно прошли квалификацию и попали в восьмерку лучших. В финале Александра Петрова набрала 20 очков и завоевала бронзовую награду. Тройку лучших дополнили представительницы Словении и России. А вот Екатерина Иванова остановилась в шаге от пьедестала, в ее активе 16 баллов. Кроме того, сегодня, 16 мая, женская сборная нашей страны выиграла «серебро» в командном первенстве.