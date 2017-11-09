Директор минского метро о японских «толкачах»: «У нас нет необходимости трамбовать людей в вагоны»

Новости Беларуси. В Токио существует такая профессия – «толкач» – человек, помогающий заходить пассажирам в поезд метро и максимально заполнить состав. Не планируется ли такая штатная единица в белорусском метро, рассказал директор Минского метрополитена Владимир Сотников в программе «Большой город».

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Такой штатной единицы не планируется. У нас нет необходимости трамбовать людей в вагоны.

Люди сами заходят и располагаются в вагоне вполне нормально.

Вместимость вагона от «Штадлер Минск» будет примерно 190-220 человек, в зависимости от 4 или 5-вагонных составов. В часы пик с интервалом движения до двух минут нам «толкачи» не понадобятся. Люди свободно сядут и поедут.

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