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Директор минского метро: «Защитные экраны на существующих станциях сделать невозможно»

09 ноября 2017 17:43
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Новости Беларуси. О создании новых способов безопасности в минском метро рассказывает в программе «Большой город» директор Минского метрополитена Владимир Сотников.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Предусматривается в проекте третьей линии Минского метрополитена установка так называемых перронных ограждений, где будет предусмотрен защитный экран со стороны платформы. И при прибытии поезда будут автоматически открываться двери в подвижном составе и двери перронных ограждений.

Екатерина Забенько, СТВ:
Есть ли возможность оборудовать уже существующие станции подобными ограждениями?

Владимир Сотников:
У нас всё возможно. Но это очень дорого и должно сопоставляться с системой подвижного состава, с системой перронного ограждения. Что в настоящий момент на существующих станциях сделать невозможно.

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# общество # Минское метро # Владимир Сотников

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