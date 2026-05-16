Белорусские гандболисты разгромили противников из Гонконга на международном турнире в Китае

Белорусские гандболисты одержали разгромную победу в заключительном поединке международных соревнований в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Шевцова не оставили шансов соперникам из Гонконга.

Наши парни захватили лидерство с первых минут противостояния, обеспечили себе солидный перевес, уверенно его наращивали на протяжении всей дуэли и праздновали викторию с разницей в 50 мячей – 62:12. Самым результативным в составе отечественной дружины оказался Андрей Юринок, в активе которого 21 гол, Никита Вайлупов отличился 15 раз. Таким образом, белорусы заняли итоговое второе место, наша команда потерпела лишь одно поражение от россиян, выиграв при этом три встречи.