От маленьких сёл до крупных городов. Как прошёл большой субботник в Беларуси?

Новости Беларуси. Средства, собранные в ходе субботника, будут направлены на создание республиканского патриотического центра в Бресте и реконструкцию Озаричского мемориального комплекса. Так уже повелось, что толокой белорусам удается заложить начало инициативам, важным для каждого. Как трудились в местах, ради которых все вышли на генеральную уборку? Дайджест по регионам в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кобринское укрепление, земля Брестский крепости – будущая всебелорусская молодежная стройка. Инициативу поддержал Президент. Где стояли насмерть защитники крепости, оказавшись в огне, сегодня расчищают площадку для создания Республиканского молодежного патриотического центра на базе областного.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Будет отличаться масштабами. Работа областного центра показала свою эффективность и необходимость. Он единственный пока в стране. При строительстве республиканского центра расширится количество принимающей молодежи, которая будет там заниматься. Уверен, что расширится и география.

В казармы и казематы скоро вдохнут новую жизнь – распахнут не только двери, но и окна, сегодня наглухо закрытые. Здания на Кобринском укреплении Брестской крепости решено именно реставрировать, оставляя все шрамы войны на стенах. Важно, чтобы новые поколения белорусов смогли здесь не только изучить историю и овладеть военными навыками, но и открытым сердцем прочувствовать трагедию защитников.

Александра Веровка, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Считаю важным, чтобы мы сохраняли и восстанавливали такие значимые места. Чтобы к этому руку также прикладывала молодежь.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Думаю, в конце октября – начале ноября вступим в стройку нашего молодежно-патриотического центра. Это большая программа, это один из этапов. Будем подходить постепенно, чтобы максимально увеличивать число детей, которые будут там находиться. Очень приятно для брестской земли, что часть денег останется именно здесь от нашего республиканского субботника. А вот вторая половина средств республиканского субботника пойдет на обновление мемориального комплекса «Озаричский лагерь смерти». Сегодня там высадился трудовой десант. Более 300 человек помогали расчищать территорию, демонтировали старую инфраструктуру и закладывали новый фундамент.

Сергей Бартош, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Это укрепление нашей исторической памяти. На сегодня это важно как никогда. И очень печально, что наши соседи забывают свою историю и рушат эти мемориалы. Мы продолжаем и будем продолжать их строить.

Завершить работы планируют в ноябре 2023 года. Мемориал расширится – появятся новые элементы: башня памяти, камни прозрения, зона возложения цветов, музейный павильон и памятный знак военным медикам, подвиг которых сложно переоценить. Именно они помогли остановить эпидемию тифа, которым фашисты планировали сдержать наступление Красной армии. Узников озаричских концлагерей использовали как биологический щит. За колючей проволокой в болоте 50 тысяч человек – женщины, старики и дети стали жертвами чудовищной фабрики смерти. Гитлеровцы применили бактериологическое оружие.

Зинаида Хлебовец, руководитель музея «Памяти жертв Озаричского лагеря смерти»:

Эти люди находились на болотистой местности под открытым небом при температурном режиме, установленном комиссией, от 0 до -15 градусов.

Официально лагерь смерти Озаричи просуществовал всего 10 дней. Здесь было совершено одно из самых массовых убийств – погибли около 20 тысяч узников. Жестокость к пленным сохранилась, к сожалению, и в XXI веке. С началом войны в Ираке заключенных держали в секретных тюрьмах ЦРУ на территории Польши, Румынии, Литвы и Косово, а также в Гуантанамо и Абу-Грейб. Подозреваемых в терроризме душили, топили, били током, прижигали кислотой и закапывали в землю. В допросах американские спецслужбы применяют любые методы.

Андрей Лазуткин, политолог:

После начал Корейской войны, а затем во время Вьетнамской американцы массово работали с военнопленными, то есть стояла задача выявить тех, кто совершил предательство. И они обобщали все методы работы, которые до этого проводили немцы, и потом уже сами американцы на эмпирической базе их дополняли, то есть как вычислять предателя. Они подготовили такого рода методические материалы. Но почему возмутилось американское общество? Потому что эти инструкции содержали не просто методы ведения допросов, но и так называемые методы ведения расширенных допросов, с применением физической силы.

Технологии не стоят на месте, и сегодня пытки – это часть информационных войн. Например, в Украине активно используют опыт ИГИЛ – публичных казней военных и мирных граждан, которых называют «коллаборационистами». Тем самым Запад добивается максимального ожесточения и отказа от мирных переговоров. Это гарантирует кровавый и затяжной характер войны.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Лучший залог мира – забота о местах, которые служат напоминанием: война никогда не должна повториться. А лучшее свидетельство, что мир в стране торжествует – чистота и порядок. Они, как известно, начинаются с каждого из нас.