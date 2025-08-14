В Ратомке стартовали первенство СНГ и международные соревнования по выездке

Сильнейшие всадники из Беларуси, России и Казахстана соревнуются в Ратомке. Стартовали первенство СНГ, а также международные соревнования по выездке второго уровня, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены выступают как в индивидуальном, так и в командном зачете. Белорусскую сборную представляют кандидаты и мастера спорта, победители и призеры международных турниров. Представительный состав и у гостей.

Наталья Рубашко, главный судья соревнований: Соревнования между странами СНГ – это поддержка спортивного уровня для того, чтобы можно было выступать в дальнейшем и не терять то, что было наработано. Поэтому, конечно, это очень хорошо, что такие соревнования проводятся.

В первый день на высшую ступень пьедестала поднялась дружина «Беларусь-1», на втором месте расположились спортсмены из России, бронза у команды «Содружество». В личных соревнованиях равных не было Алене Садовой на Леонардо Джи, серебро у россиянки Виктории Васильевой.

Виктория Васильева, участница соревнований (Россия):

Это первенство СНГ. Здесь мы представляем свою страну, а те соревнования, на которых мы представляем свою страну, являются самыми важными. К этим соревнованиям мы подошли уже достаточно в неплохой форме. Конечно, еще есть много каких-то проблем, которые нужно доработать, исправить. Но в общем, я считаю, что мы достаточно сильная спортивная пара. Если это выездка, то там требуется очень много таких тонких граней. Надо искать золотую середину. Этот спорт хорошо учит дисциплине.

Завершится турнир 17 августа. В финальный день пройдут кюры – красочные выступления в произвольных программах под музыкальное сопровождение.