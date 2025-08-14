В Минском городском технопарке обсудили вопросы взаимодействия частного бизнеса с госсектором

В рамках встречи прошла презентация инновационных разработок для отрасли строительства и сферы ЖКХ. Многие проекты уже применены на практике. Резиденты технопарка тесно взаимодействуют с частными и государственными промышленными предприятиями и организациями. В числе новейших разработок – климатическое оборудование, строительные детали для социальных объектов и жилфонда, цифровые решения и спецтехника для объектов водоснабжения.

Нина Сергеева, генеральный директор компании по производству стальных противопожарных и дымонепроницаемых конструкций: Недавно, где-то года два назад, у нас стали дополнительно разрабатывать противовзломные, вместо сертификата на класс Д3 – это для банков и так далее. Объектов можно увидеть множество. Школы, больницы. Там, где нужна реальная защита.

Дмитрий Щербинский, представитель компании по производству климатического оборудования: Мы представляли сегодня нашу продукцию, именно инновационное решение – бескаркасная конструкция, то есть это наша разработка. Она позволит сократить сроки изготовления климатического оборудования, она позволит повысить конкурентоспособность этого продукта и добиваться, скажем так, претензионной точности в поддержании температуры, влажности в помещениях и зданиях любого назначения, любого типа.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Важно, чтобы и те субъекты хозяйствования малого и среднего бизнеса, которые производят сейчас, которые занимаются импортозамещением, они понимали, что у них есть прямой диалог с нашими крупнейшими стройтрестами. Мы сюда запускаем субъектов, которые обслуживают, которые помогают делать жизнь более комфортной, более быстро какие-то вещи проводить по части стандартизации. И я уверена, что это не последняя встреча. Чтобы еще больше бизнеса захотело стать участниками технопарка, чтобы они увидели, что есть дальнейшая возможность реализовывать их продукты.

В Минском городском технопарке уже насчитывается 79 резидентов, которые размещены на трех основных площадках. Самым крупным будет объект на Партизанском проспекте. Здесь уже зарегистрированы свыше 30 предприятий, которые выпускают уникальную инновационную и импортозамещающую продукцию. К концу года количество резидентов на данной площадке увеличится.