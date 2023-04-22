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Что построят на деньги, собранные с республиканского субботника? Рассказал первый секретарь ЦК БРСМ

22 апреля 2023 17:56
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Новости Беларуси. Около 3 миллионов белорусов приняли участие в республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Год мира и созидания, под знаком которого проходит 2023-й, усилиями белорусов чище и уютнее стало в городах и небольших населенных пунктах. После зимы в порядок приведены мемориальные комплексы, воинские захоронения, места боевой славы, объекты со статусом историко-культурной ценности.  

Что построят на деньги, собранные с республиканского субботника? Рассказал первый секретарь ЦК БРСМ-1

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Отдельные страны сегодня ретушируют фрагменты прошлого, искажают факты, меняют понятия и забывают героев, но в Беларуси знают, что, перевесив портреты лицом к стене, историю не изменить. У нее можно только позаимствовать опыт и сделать так, чтобы минут молчания не становилось больше. Потому особенно важно передавать знания и учить уважению молодежь – будущее поколение страны.  

Что построят на деньги, собранные с республиканского субботника? Рассказал первый секретарь ЦК БРСМ-4

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# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукьянов # Полина Королева # Фотофакт

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