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«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни

22 апреля 2023 17:53
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Новости Беларуси. Около 3 миллионов белорусов приняли участие в республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Год мира и созидания, под знаком которого проходит 2023-й, усилиями белорусов чище и уютнее стало в городах и небольших населенных пунктах. После зимы в порядок приведены мемориальные комплексы, воинские захоронения, места боевой славы, объекты со статусом историко-культурной ценности.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-1

Традицию субботников на протяжении многих лет поддерживает и наш Президент. Сегодня, 22 апреля, Александр Лукашенко в составе своей бригады высаживал деревья в Хатыни. В мемориальном комплексе появилась дубовая роща: в год 80-летия хатынской трагедии на территории комплекса высадили 80 дубов. Кстати, уже второй год подряд глава государства проводит субботник именно в этом памятном месте.  

О том, почему важно возвращаться в Хатынь, материал Полины Королевы.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-4

Хатыни не стало в 1943-м. В годы фашисткой оккупации в небо Беларуси поднялся дым почти 11 тысяч сожженных деревень. Страна потеряла миллионы своих сыновей и дочерей. Траурный звон хатынских колоколов днем и ночью по всему миру несет напоминание о потерях.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-7

Второй год подряд именно к этому мемориалу приезжает Александр Лукашенко в рамках большого субботника. Не только с инструментами для работы, но также с цветами. Как дань памяти, уважения и скорби – алые розы от Президента легли к подножию «Непокоренного человека». Монумент, как и весь мемориальный комплекс, реставрировали в течение года. Был возведен музей, обновлены памятники. С нуля по оригинальным чертежам построили деревянную церковь.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ты же рассказал, что там была церковь, поэтому она и просилась там.  
– Стиль выдержали.  
– Да, не переборщили, как у нас это умею делать – огромные эти дворцы и храмы.  
– Главное, понимаете, – вдохнулась в мемориал новая жизнь.  
– Брестская крепость и Хатынь – это уже места международные, известные. Поэтому их, конечно, надо поддерживать.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-13

Поддерживать, но и собственными руками облагораживать памятное место. Сегодня команда Президента (в том числе журналисты и активная молодежь) высадили в Хатыни дубовую аллею.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-16

Александр Лукашенко:  
Облагородить надо этот участок, видите, он производит впечатление пустыни. Ну что, начнем? А где помещик, а сенатор где?  
– Здесь.  
– Берите лопату, показывайте народу, как работать. Можно не надевать перчаточки.  

В 2022 году на молчаливых холмах Хатыни укоренились клены. В этом апреле заложили дубовую аллею. Это дерево – символ долголетия, вековой гигант. И пока будут цвести желуди, белорусский народ не забудет ни дорогу на кладбище деревень, ни своего прошлого.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-19

В 2023 году глава государства уже во второй раз приезжает в мемориальный комплекс. Ровно месяц назад, в 80-ю годовщину хатынской трагедии, Александр Лукашенко очень мудро подметил: Хатынь – это не только место скорби, но и силы. Потому приходить сюда нужно чаще. После реконструкции здесь действительно стало еще более многолюдно. С конца марта в памятном месте побывали более 10 тысяч человек.  

Лукашенко: «Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой». Подробности здесь.  

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-22

Сегодня Хатынь известна на весь мир. Эта деревня уже никогда не оживет. Да, она обречена на молчание, но не на забвение. Не только в памятные и знаковые даты, не только в выходные, но и по будням. Этот мемориал – место паломничества. И благодаря стараниям и единству белорусов в вопросе сохранения памяти – от крупного мемориала до небольшого обелиска в маленькой деревушке – имена жертв не забыты. Традицию субботников Александр Лукашенко поддерживает ежегодно. Хорошему делу не мешает ни плохая погода, ни загруженность. Ведь Хатынь – это наша история, это наше прошлое, это наши погибшие люди. И помнить о них – долг каждого. В первую очередь, чтобы не допустить повторения. 

«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни-25

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# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Полина Королева # Фотофакт

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