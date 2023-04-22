«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни

Новости Беларуси. Около 3 миллионов белорусов приняли участие в республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Год мира и созидания, под знаком которого проходит 2023-й, усилиями белорусов чище и уютнее стало в городах и небольших населенных пунктах. После зимы в порядок приведены мемориальные комплексы, воинские захоронения, места боевой славы, объекты со статусом историко-культурной ценности.

Традицию субботников на протяжении многих лет поддерживает и наш Президент. Сегодня, 22 апреля, Александр Лукашенко в составе своей бригады высаживал деревья в Хатыни. В мемориальном комплексе появилась дубовая роща: в год 80-летия хатынской трагедии на территории комплекса высадили 80 дубов. Кстати, уже второй год подряд глава государства проводит субботник именно в этом памятном месте. О том, почему важно возвращаться в Хатынь, материал Полины Королевы.

Хатыни не стало в 1943-м. В годы фашисткой оккупации в небо Беларуси поднялся дым почти 11 тысяч сожженных деревень. Страна потеряла миллионы своих сыновей и дочерей. Траурный звон хатынских колоколов днем и ночью по всему миру несет напоминание о потерях.

Второй год подряд именно к этому мемориалу приезжает Александр Лукашенко в рамках большого субботника. Не только с инструментами для работы, но также с цветами. Как дань памяти, уважения и скорби – алые розы от Президента легли к подножию «Непокоренного человека». Монумент, как и весь мемориальный комплекс, реставрировали в течение года. Был возведен музей, обновлены памятники. С нуля по оригинальным чертежам построили деревянную церковь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты же рассказал, что там была церковь, поэтому она и просилась там.

– Стиль выдержали.

– Да, не переборщили, как у нас это умею делать – огромные эти дворцы и храмы.

– Главное, понимаете, – вдохнулась в мемориал новая жизнь.

– Брестская крепость и Хатынь – это уже места международные, известные. Поэтому их, конечно, надо поддерживать.

Поддерживать, но и собственными руками облагораживать памятное место. Сегодня команда Президента (в том числе журналисты и активная молодежь) высадили в Хатыни дубовую аллею.

Александр Лукашенко:

Облагородить надо этот участок, видите, он производит впечатление пустыни. Ну что, начнем? А где помещик, а сенатор где?

– Здесь.

– Берите лопату, показывайте народу, как работать. Можно не надевать перчаточки. В 2022 году на молчаливых холмах Хатыни укоренились клены. В этом апреле заложили дубовую аллею. Это дерево – символ долголетия, вековой гигант. И пока будут цвести желуди, белорусский народ не забудет ни дорогу на кладбище деревень, ни своего прошлого.

В 2023 году глава государства уже во второй раз приезжает в мемориальный комплекс. Ровно месяц назад, в 80-ю годовщину хатынской трагедии, Александр Лукашенко очень мудро подметил: Хатынь – это не только место скорби, но и силы. Потому приходить сюда нужно чаще. После реконструкции здесь действительно стало еще более многолюдно. С конца марта в памятном месте побывали более 10 тысяч человек. Лукашенко: «Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой». Подробности здесь.