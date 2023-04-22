«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни
Новости Беларуси. Около 3 миллионов белорусов приняли участие в республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Год мира и созидания, под знаком которого проходит 2023-й, усилиями белорусов чище и уютнее стало в городах и небольших населенных пунктах. После зимы в порядок приведены мемориальные комплексы, воинские захоронения, места боевой славы, объекты со статусом историко-культурной ценности.
Традицию субботников на протяжении многих лет поддерживает и наш Президент. Сегодня, 22 апреля, Александр Лукашенко в составе своей бригады высаживал деревья в Хатыни. В мемориальном комплексе появилась дубовая роща: в год 80-летия хатынской трагедии на территории комплекса высадили 80 дубов. Кстати, уже второй год подряд глава государства проводит субботник именно в этом памятном месте.
О том, почему важно возвращаться в Хатынь, материал Полины Королевы.
Хатыни не стало в 1943-м. В годы фашисткой оккупации в небо Беларуси поднялся дым почти 11 тысяч сожженных деревень. Страна потеряла миллионы своих сыновей и дочерей. Траурный звон хатынских колоколов днем и ночью по всему миру несет напоминание о потерях.
Второй год подряд именно к этому мемориалу приезжает Александр Лукашенко в рамках большого субботника. Не только с инструментами для работы, но также с цветами. Как дань памяти, уважения и скорби – алые розы от Президента легли к подножию «Непокоренного человека». Монумент, как и весь мемориальный комплекс, реставрировали в течение года. Был возведен музей, обновлены памятники. С нуля по оригинальным чертежам построили деревянную церковь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты же рассказал, что там была церковь, поэтому она и просилась там.
– Стиль выдержали.
– Да, не переборщили, как у нас это умею делать – огромные эти дворцы и храмы.
– Главное, понимаете, – вдохнулась в мемориал новая жизнь.
– Брестская крепость и Хатынь – это уже места международные, известные. Поэтому их, конечно, надо поддерживать.
Поддерживать, но и собственными руками облагораживать памятное место. Сегодня команда Президента (в том числе журналисты и активная молодежь) высадили в Хатыни дубовую аллею.
Александр Лукашенко:
Облагородить надо этот участок, видите, он производит впечатление пустыни. Ну что, начнем? А где помещик, а сенатор где?
– Здесь.
– Берите лопату, показывайте народу, как работать. Можно не надевать перчаточки.
В 2022 году на молчаливых холмах Хатыни укоренились клены. В этом апреле заложили дубовую аллею. Это дерево – символ долголетия, вековой гигант. И пока будут цвести желуди, белорусский народ не забудет ни дорогу на кладбище деревень, ни своего прошлого.
В 2023 году глава государства уже во второй раз приезжает в мемориальный комплекс. Ровно месяц назад, в 80-ю годовщину хатынской трагедии, Александр Лукашенко очень мудро подметил: Хатынь – это не только место скорби, но и силы. Потому приходить сюда нужно чаще. После реконструкции здесь действительно стало еще более многолюдно. С конца марта в памятном месте побывали более 10 тысяч человек.
Лукашенко: «Нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой». Подробности здесь.
Сегодня Хатынь известна на весь мир. Эта деревня уже никогда не оживет. Да, она обречена на молчание, но не на забвение. Не только в памятные и знаковые даты, не только в выходные, но и по будням. Этот мемориал – место паломничества. И благодаря стараниям и единству белорусов в вопросе сохранения памяти – от крупного мемориала до небольшого обелиска в маленькой деревушке – имена жертв не забыты. Традицию субботников Александр Лукашенко поддерживает ежегодно. Хорошему делу не мешает ни плохая погода, ни загруженность. Ведь Хатынь – это наша история, это наше прошлое, это наши погибшие люди. И помнить о них – долг каждого. В первую очередь, чтобы не допустить повторения.