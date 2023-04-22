Перцов: Министерство информации выходит на субботник, чтобы сделать Беларусь чище

Новости Беларуси. Стартовал субботник и в столице. Наводить порядок в парке Победы сегодня, 22 апреля, помогают работники Министерства информации. Площадка большая – более 200 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако на помощь пришли представители столичных телеканалов.
Пока одни благоустраивают территорию парка – убирают листву и подметают дорожки, другие заняты озеленением. Вскоре посетителей будет радовать аллея молодых рябин. Посадка 15-ти саженцев почти завершена.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Сегодня Министерство информации, телевизионные каналы и другие организации СМИ, входящие в структуру Мининформа, вышли на различные объекты, не только сюда, в парк Победы, но и в другие точки нашей замечательной страны, для того, чтобы сделать немножко краше, немножко чище каждый свой маленький уголочек Беларуси.
Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из нашего советского прошлого. Подробнее здесь.