«Сюда нужно приводить детей». Администрации Президента провела субботник в мемориальном комплексе «Литавец»

Новости Беларуси. К сохранению памятных мест, которые указывают нам на трагическое прошлое, в Беларуси всегда было повышенное внимание. В день республиканского субботника у мемориалов и обелисков люди трудятся с особыми чувствами. И сегодня у каждого символа, олицетворяющего трагедию войны, работали коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Администрации Президента участвовали в наведении порядка на территории мемориального комплекса «Литавец». Он воздвигнут на месте сожженной в годы оккупации деревни. Перед началом работы участники возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших. В 2022 году Администрация Президента приняла решение приезжать сюда ежегодно не только в субботник, но и в другие дни со своими близкими и родными.