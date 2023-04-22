«Сюда нужно приводить детей». Администрации Президента провела субботник в мемориальном комплексе «Литавец»

Новости Беларуси. К сохранению памятных мест, которые указывают нам на трагическое прошлое, в Беларуси всегда было повышенное внимание. В день республиканского субботника у мемориалов и обелисков люди трудятся с особыми чувствами. И сегодня у каждого символа, олицетворяющего трагедию войны, работали коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители Администрации Президента участвовали в наведении порядка на территории мемориального комплекса «Литавец». Он воздвигнут на месте сожженной в годы оккупации деревни. Перед началом работы участники возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших. В 2022 году Администрация Президента приняла решение приезжать сюда ежегодно не только в субботник, но и в другие дни со своими близкими и родными.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Чтобы дорога и эта полевая тропа сюда никогда не зарастала. Это место является знаковым: сюда приходят школьники, оно поддерживается в хорошем состоянии. Того, что происходило на этой земле более 80 лет назад, когда деревня была уничтожена (к сожалению, она не восстановилась) немыми свидетелями являются эти старые деревья, которые уцелели. Наша память должна сохраниться. Сюда нужно приводить детей и рассказывать им о тех трагических, страшных днях. Сложно даже представить, как люди могли хладнокровно и планово, подготовлено убивать мирных жителей.
«Берите лопату, показывайте народу, как работать». Лукашенко в составе своей бригады высадил деревья в Хатыни.