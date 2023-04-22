«Слава богу, Двина ушла». Жители Полоцка устраняют последствия паводка

Новости Беларуси. В самом древнем городе Беларуси – Полоцке – одним из объектов субботника стал парк у Кургана бессмертия. Место отдыха тысяч горожан и гостей в 2023 году пострадало от паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень Западной Двины поднимался выше 11 метров. Река похозяйничала изрядно, оставив после себя совсем не живописные пейзажи. Сегодня более 250 человек приводили в порядок территорию около мемориального комплекса. Для многих весенняя уборка на свежем воздухе уже стала личной традицией.

Елена Трапезникова, жительница Полоцка: Слава богу, Двина ушла, но видите, какое оно безобразие оставила. И конечно, прийти сюда 9 Мая увидеть это невозможно. Поэтому мы сейчас, пока травой это не заросло, уберем. Нам самим будет приятно сюда приходить с семьями, с детьми отдыхать. Конечно, праздник встретить красиво.

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:

Уверен, что дружно вместе мы наведем порядок, а также здесь будет сегодня и высажены деревья и кустарники. Это давно стало любимым местом полочан, место памяти, отдыха.

В Витебской области в субботнике принял участие каждый четвертый житель. Регион заработал около 1 миллиона 300 тысяч рублей.