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Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из советского прошлого

22 апреля 2023 08:12
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Новости Беларуси. Стартовал субботник и в столице. Наводить порядок в парке Победы сегодня, 22 апреля, помогают работники Министерства информации. Площадка большая – более 200 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако на помощь пришли представители столичных телеканалов.

Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из советского прошлого-1

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
На любой субботник мы выходим с большим удовольствием, «Мир» сегодня работает везде. Вы знаете, что это не одна площадка, на которой мы работаем. Это и благоустройство собственной территории, работа еще в одном парке и посадка деревьев здесь. Вообще, субботник – это такая хорошая традиция, которая осталась нам из хорошего, доброго, светлого нашего советского прошлого.

Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из советского прошлого-4

Такой формат работы своего рода тимбилдинг – сплачивает коллектив и делает Минск краше.

Перцов: Министерство информации выходит на субботник, чтобы сделать Беларусь чище. Подробности.

# Субботники в Беларуси # общество # Ольга Шпилевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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