Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из советского прошлого

Новости Беларуси. Стартовал субботник и в столице. Наводить порядок в парке Победы сегодня, 22 апреля, помогают работники Министерства информации. Площадка большая – более 200 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако на помощь пришли представители столичных телеканалов.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

На любой субботник мы выходим с большим удовольствием, «Мир» сегодня работает везде. Вы знаете, что это не одна площадка, на которой мы работаем. Это и благоустройство собственной территории, работа еще в одном парке и посадка деревьев здесь. Вообще, субботник – это такая хорошая традиция, которая осталась нам из хорошего, доброго, светлого нашего советского прошлого.