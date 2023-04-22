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Александр Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике. Президент посещает Хатынь

22 апреля 2023 07:27
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Новости Беларуси. Республиканский субботник проходит в Беларуси 22 апреля. В масштабной акции принимает участие и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиция, которой Александр Лукашенко придерживается, несмотря на погоду и загруженность. В этом году Президент посещает Хатынь.

Александр Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике. Президент посещает Хатынь-1

По инициативе, уже ставшей традицией, сегодня на опустевшей в годы Великой Отечественной войны земле высадят аллею. 80 дубов укоренятся и станут знаком памяти мирным жителям, чья гибель была несправедливой, жестокой и бессмысленной. Выбор столь символичной локации не случайность. В Хатыни в течение года проходила масштабная реконструкция. Были возведены музей, деревянная церковь, также обновлены памятники. Сегодня к подножию одного из них Александр Лукашенко с сыном возложил цветы. Как неоднократно отмечал глава государства, сохранять историческую память – долг белорусского народа. А Хатынь в этом отношении не только место скорби, но и место силы.

22 апреля в наведении порядка планируют принять участие 3 миллиона человек. Подробности.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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