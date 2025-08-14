Хлеборобы двух областей приближаются к 1,5-миллионному намолоту

Более 6 миллионов тонн зерна с учетом рапса. С таким результатом начали этот рабочий день белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полях сейчас более семь тысяч комбайнов. Набранные темпы при условии благоприятной погоды позволят завершить жатву в оптимальные сроки.

Полные бункеры золотого зерна. Уборочная кампания в хозяйстве «Папоротное-Агро» вышла на финишную прямую – 99 % от плана. Предварительные итоги радуют. Намолотили на треть больше, чем в прошлом году. Александр Жогаль, главный агроном филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:

В этом году у нас было 3 647 гектаров уборки зерновых и зернобобовых, из них 467 гектаров рапса. Зерновые, зернобобовые составили 9 520 гектаров. Средняя урожайность составила 29,2.

Хозяйство – самое крупное в районе. На жатве работают 13 экипажей. Завершат завтра, как только уберут последние гектары ячменя. Впрочем, передовики уже отправились на другие поля, помогать на страде соседям. Среди них Василий Карсаков и Александр Свещевский, которые первыми в Жлобинском районе преодолели тысячную планку по намолоту зерна.

Василий Карсаков, механизатор филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:

На комбайне третий сезон. Комбайн, в принципе, неплохой. Бывают нюансы, но ремонтируем быстро. Можно даже в поле делать все это. Александр Свещевский, механизатор филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:

Пятый сезон работаем вместе. Друг друга можем заменить, друг другу всегда помогаем. Поэтому, я думаю, и достигли таких результатов.

Героем в своем хозяйстве называют и молодого водителя Даниила Демина. Юноша стал лидером по перевозке зерна. Более 2 тысяч тонн. Личное достижение стало рекордом и для района. Даниил Демин, водитель филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:

Пришел в хозяйство молодым специалистом, отучился в Красном Береге. Работаю уже третий год, это моя третья уборочная. В 4 утра встаешь, в 10 приходишь. Погодные условия были не самые благоприятные, но мы закончили эту уборочную. Я доволен своим результатом.