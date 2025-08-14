Минский парниково-тепличный комбинат увеличил объём производства овощей

Минский парниково-тепличный комбинат увеличил объемы производства почти на 30 %. Здесь круглый год выращивают самые разные культуры: от свежих томатов и огурцов до сочных перцев и спелых баклажанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед овощеводами стоит задача обеспечить прирост витаминной продукции, в том числе новой. Какие условия по обеспечению населения отечественными овощами созданы в столице?