Минский парниково-тепличный комбинат увеличил объём производства овощей
Минский парниково-тепличный комбинат увеличил объемы производства почти на 30 %. Здесь круглый год выращивают самые разные культуры: от свежих томатов и огурцов до сочных перцев и спелых баклажанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перед овощеводами стоит задача обеспечить прирост витаминной продукции, в том числе новой. Какие условия по обеспечению населения отечественными овощами созданы в столице?
Овощи разных форм, размеров и цветов, а еще вкусовых качеств. На Минском парниково-тепличном комбинате порядка 50 соток отведено под баклажаны. Выращивать их начали еще в 2022 году в качестве эксперимента. Тогда пасленовые занимали всего по 2 ряда в теплице. А сегодня под культуру отведено собственное стеклянное помещение.
Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:
Считаем, что это тоже перспективная культура, в прошлом году увеличили объемы производства в семь раз, в этом году плюсуем около 10 %. Неплохо себя показал перец, который в прошлом году тоже существенно увеличен. И в этом году увеличили по полугодию в семь раз.
На предприятии растут объемы производства, расширяется и ассортимент уже традиционных культур: салата, помидоров черри, зеленого лука, шпината. А основной продукцией были и остаются огурцы. Их здесь выращивают круглый год – еженедельно собирают более 40 тонн урожая.
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