«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик

Новости Беларуси. По всей стране медики нуждаются в нашей поддержке: и те, кто работает в реанимации, и те кто, помогает больным, и водители скорой помощи, и анестезиологи, и санитарки – все, кто на передовой. И очень важно их сегодня беречь, чтобы завтра наши врачи оставались в строю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А для этого нужны специальные костюмы, бахилы, перчатки. Только масок ежедневно надо полмиллиона штук.

И это совсем не тот случай, когда респиратор надевают, например, гуляя в одиночестве по парку. Это вопрос медицинского профессионализма и безопасности. Репортаж Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Из важных принадлежностей, будь то в дамской или мужской сумке, – антисептик, а вот уже фактически элемент повседневного лука – маска. А для тех, кто на передовой – для медиков – защитные костюмы отнюдь не дань моде, скорее необходимость.

В Беларуси защитные маски сегодня производят около сотни крупных предприятий. Швейные фабрики в три смены выпускают маски: одноразовые, многоразовые – хотите однотонные, хотите с рисунком, респираторы. Ликеро-водочные заводы наладили розлив антисептиков.

Ажиотаж вокруг антисептиков, масок и других средств защиты от коронавируса уже поутих. Пандемия научила работать в новых условиях не только медиков, но и промышленников. За короткий срок многие предприятия полностью изменили ассортимент выпускаемых товаров. Производить то, что сейчас жизненно необходимо – такую задачу изначально поставил глава государства. Особое внимание – респираторам, которых ранее у нас не производили. «Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси

Медэкипировка и сейчас в поле зрения Президента. Главное требование – отечественная медэкипировка должна быть доступна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее. Поэтому я попрошу: подготовьте мне по стране, кто занимается производством сейчас этих средств защиты и кто может заниматься. Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы? Сейчас за сутки на предприятиях изготавливают более миллиона масок, в планах – удвоить выпуск.

100 штук за полтора часа после основной смены для Надежды, как и для ее коллег, уже обыденное дело. На солигорской «Калинке» наладили выпуск и повязок, и костюмов. В погоне за количеством о креативе не забывают.

Наталья Кулеш, заместитель директора предприятия «Калинка»:

Спанбел, который мы используем медицинский, считается для маски гигиенической. Мы предлагаем еще просто из разных видов наших полотен то сырье, которое вполне может подходить как защитное. Это различные цвета. Очень пользуется спросом черный цвет.

Коллеги по цеху – предприятие «Купалинка» – на неделе ввели вторую смену. 630 сотрудников и 40 тысяч масок за сутки. Качество оценил госсекретарь Андрей Равков.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Два предприятия Солигорска, которые очень ответственно, патриотично относятся к выполнению своих задач. Коллективы работают фактически на пределе, но, тем не менее, находят способы, находят пути, находят варианты для того, чтобы выпускать как можно больше этих изделий. Сегодня «Купалинка» производит 40 тысяч, еще только два дня назад производили 30 тысяч масок. И здесь, на «Калинке», то же самое: если два дня назад 100 тысяч, то сейчас – 110, обещают дать 120.

Пошив модных коллекций приостановила и «Элема» – с ремаркой, что все отшили заранее. Отныне в линейке четырёхслойные маски, защитные комбинезоны и халаты. «Элема» полностью перешла на производство индивидуальных средств защиты. Коллекции отшили заранее

А это жодинский «Свiтанак». Работа кипит в три смены. «Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свiтанка» на выпуск масок Пример сегодня – каждый, кто не остался в стороне. Среди них и «Милавица». Бренд, который любят девушки не только Беларуси, сегодня вносит свою лепту.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сырье необходимое есть, подходы есть, директорский корпус настроен на то, чтобы те задания, которые есть (они входят в концерн «Беллегпром») они в рамках своей части выполняли. Более того, мы задействуем специалистов-швей, которые готовят городу во всех наших областных центрах, готовятся порядка 500 человек. Это наш дополнительный резерв, который мы будем включать путем перевода наших предприятий легкой промышленности на сменную работу.

Перестроился и крупнейший текстильщик Беларуси «Моготекс». И полотна для средств индивидуальной защиты и, собственно, сами маски, костюмы – все на их плечах.

Олег Буянов, заместитель генерального директора предприятия «Моготекс»:

Мы со следующей недели уже начинаем шить защитные костюмы. Это будет новая для нас продукция. Наши технологи уже разработали лекало и конструкции. С понедельника уже запустим.

Во всей этой ситуации особенно ценно, что люди готовы, что называется, войти в положение и помочь друг другу.

Алла Сенокосова, швея предприятия «Моготекс»:

Ну, что делать, нужно помочь нашим врачам, защитить население, чтобы не нуждались. Конечно, тяжеловато. Остаёмся и сверхурочно и по субботам работаем.

Изменили привычный производственный график и ликеро-водочные заводы. Их продукция теперь в основном не для внутреннего применения. «Минск Кристалл» буквально за неделю наладил производство антисептиков.

30 тонн в сутки. Применение этилового спирта (это, как известно, лучший дезинфектор), но с пометкой: исключительно для наружного применения. «Минск Кристалл» о выпуске дезсредств: мы не рассматриваем это как бизнес, мы рассматриваем это как помощь

Игорь Шустов, генеральный директор предприятия «Минск Кристалл»:

Организовали во всех регионах страны в кратчайшие сроки, буквально за неделю, производство. Заявки РУП «Белфармация» удовлетворяются в полном объеме, производство идет непрерывно, без выходных. Думаю, что наши мощности, наши сотрудники, которые работаю на предприятии, в полной мере обеспечат потребности всей страны.

В очень короткие сроки дали старт производству и на Бродницком спиртзаводе. В сутки здесь производят до 5000 литров дезинфицирующей жидкости. Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области