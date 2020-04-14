«Элема» полностью перешла на производство индивидуальных средств защиты. Коллекции отшили заранее

Новости Беларуси. Сейчас легкая промышленность перестраивает работу ряда предприятий на производство новой продукции. За тем, как идет этот процесс, по поручению Президента следит Администрация главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Именно с этой целью на «Элему» 14 апреля приехал руководитель политического штаба Игорь Сергеенко. Предприятие выпускает четырехслойные медицинские маски, защитные комбинезоны и халаты. Вся продукция день в день распределяется по предварительным заявкам. В работе задействованы пять цехов.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Коллектив мобилизован на эту работу. Не только швеи трудятся, но и инженерно-технический состав. Люди трудятся по 10 часов не покладая рук. Руководством предприятия принимаются все усилия, чтобы создать нормальные условия, чтобы максимально быстро, качественно обеспечить выпуск продукции и снабдить как аптеки, так и учреждения здравоохранения – больницы, стационары, поликлиники.
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Предприятия перепрофилировали на эти изделия, чтобы удовлетворять потребности Минска. Выпускать один вид продукции – это наиболее целесообразный вариант для поточного производства. Что касается коллекции одежды, то она была отшита заранее и со склада отгружается в магазины.