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Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области

14 апреля 2020 16:53
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Новости Беларуси. Репортаж из небольшой деревни Бровницы Ивановского района. Сегодня здесь производят суточный объем дезинфицирующих средств для всего брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-1

Ускоренная система лицензирования, подбор рецептуры, установка оборудования и производство на местном спиртзаводе запустили в очень короткие сроки – меньше чем за неделю.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-3

Кристина Протосовицкая расскажет подробности.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-5

Свободные площади под новый вид продукции на спиртзаводе – одном из старейших в Беларуси – нашли быстро. Говорят, ложка в таких условиях дорога к обеду. Оказалось, есть куда развернуться: в пустующем цехе за несколько дней установили оборудование и линию розлива средства для обработки рук.

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Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-7

Татьяна Сурдол, главный технолог спиртзавода:
Благодаря слаженной работе специалистов и работников нашего предприятия нам удалось в очень короткие сроки, меньше чем за неделю, наладить производство дезинфицирующего средства.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-9

В основе антисептика этиловый спирт собственного производства. По технологии его изготовление занимает не менее 72 часов: от подготовки сырья, дробления зерна, до самого продолжительного этапа – брожения.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-11

Кроме спирта, по рецептуре идет глицерин и вещество, которое делает раствор непригодным для пищевого использования. За составом следят в лаборатории. Пробы берут с каждого приготовления.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-13
Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-14

Дарья Битель, лаборант спиртзавода: 
Производственная лаборатория осуществляет контроль – проверки крепости водно-спиртовой жидкости. Она не должна превышать 70 процентов объемных. И далее мы контролируем дальнейший состав по рецептуре для нашего антисептика.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-16

Фасовка идет в 5-литровую тару. Планируют также освоить канистры в 20 литров для производственных гигантов, а параллельно литровые для частных лиц. Пока дефицитный товар уходит через государственную аптечную сеть.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-18

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
В сутки здесь производят до 5 000 литров дезинфицирующей жидкости. Чтобы правильно представить объемы – столько воды выливает в месяц среднестатистический белорус.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-20

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Выпуск новой продукции не задел объемы основного производства – этилового спирта и дистиллятов. Предприятие исполняют экспортные обязательства.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-22

Николай Симончик, директор спиртзавода: 
В первую очередь мы, конечно, будем обеспечивать Брестскую область. Ну и в целом дальше рассматриваются вопросы об увеличении мощностей и сбыта данной продукции по всей территории Республики Беларусь. Рассматривается также вопрос о том, чтобы выделить какие-то квоты другим подразделениям и крупным предприятиям.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-24

Параллельно ведутся разработки антисептика не только для рук, но и поверхностей. Например, на ежедневную обработку автобусов такого по масштабам города, как Брест, автопарк расходует до 60 литров вещества. Мощности спиртзавода позволят минимум вдвое увеличить производство при необходимости.

Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области-26
# Коронавирус # Кристина Протосовицкая

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