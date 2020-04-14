Показываем, где производят суточный объем антисептиков для рук для всей Брестской области

Новости Беларуси. Репортаж из небольшой деревни Бровницы Ивановского района. Сегодня здесь производят суточный объем дезинфицирующих средств для всего брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Репортаж из небольшой деревни Бровницы Ивановского района. Сегодня здесь производят суточный объем дезинфицирующих средств для всего брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ускоренная система лицензирования, подбор рецептуры, установка оборудования и производство на местном спиртзаводе запустили в очень короткие сроки – меньше чем за неделю.
Кристина Протосовицкая расскажет подробности.
Свободные площади под новый вид продукции на спиртзаводе – одном из старейших в Беларуси – нашли быстро. Говорят, ложка в таких условиях дорога к обеду. Оказалось, есть куда развернуться: в пустующем цехе за несколько дней установили оборудование и линию розлива средства для обработки рук.
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Татьяна Сурдол, главный технолог спиртзавода:
Благодаря слаженной работе специалистов и работников нашего предприятия нам удалось в очень короткие сроки, меньше чем за неделю, наладить производство дезинфицирующего средства.
В основе антисептика этиловый спирт собственного производства. По технологии его изготовление занимает не менее 72 часов: от подготовки сырья, дробления зерна, до самого продолжительного этапа – брожения.
Кроме спирта, по рецептуре идет глицерин и вещество, которое делает раствор непригодным для пищевого использования. За составом следят в лаборатории. Пробы берут с каждого приготовления.
Дарья Битель, лаборант спиртзавода:
Производственная лаборатория осуществляет контроль – проверки крепости водно-спиртовой жидкости. Она не должна превышать 70 процентов объемных. И далее мы контролируем дальнейший состав по рецептуре для нашего антисептика.
Фасовка идет в 5-литровую тару. Планируют также освоить канистры в 20 литров для производственных гигантов, а параллельно литровые для частных лиц. Пока дефицитный товар уходит через государственную аптечную сеть.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В сутки здесь производят до 5 000 литров дезинфицирующей жидкости. Чтобы правильно представить объемы – столько воды выливает в месяц среднестатистический белорус.
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Выпуск новой продукции не задел объемы основного производства – этилового спирта и дистиллятов. Предприятие исполняют экспортные обязательства.
Николай Симончик, директор спиртзавода:
В первую очередь мы, конечно, будем обеспечивать Брестскую область. Ну и в целом дальше рассматриваются вопросы об увеличении мощностей и сбыта данной продукции по всей территории Республики Беларусь. Рассматривается также вопрос о том, чтобы выделить какие-то квоты другим подразделениям и крупным предприятиям.
Параллельно ведутся разработки антисептика не только для рук, но и поверхностей. Например, на ежедневную обработку автобусов такого по масштабам города, как Брест, автопарк расходует до 60 литров вещества. Мощности спиртзавода позволят минимум вдвое увеличить производство при необходимости.