Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?

Новости Беларуси. По всей стране медики нуждаются в нашей поддержке: и те, кто работает в реанимации, и те, кто помогает больным, и водители скорой помощи, и анестезиологи, и санитарки. Нужны специальные костюмы, бахилы, перчатки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только масок ежедневно надо полмиллиона штук. Предприятия по всей стране уже перепрофилировали свои производства: шьют маски и изготавливают антисептик.