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Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?

19 апреля 2020 17:39
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Новости Беларуси. По всей стране медики нуждаются в нашей поддержке: и те, кто работает в реанимации, и те, кто помогает больным, и водители скорой помощи, и анестезиологи, и санитарки. Нужны специальные костюмы, бахилы, перчатки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Только масок ежедневно надо полмиллиона штук. Предприятия по всей стране уже перепрофилировали свои производства: шьют маски и изготавливают антисептик.

Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?-1

Не различают выходные и будни на солигорском «Изотопе». Новое производство, созданное по поручению Президента, изготавливает респираторы второго класса защиты.

За месяц «Изотоп» может изготовить около 100 тысяч респираторов для медиков. 

«Остаёмся сверхурочно и по выходным работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик

Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?-4

Обеспечить врачей самым необходимым – задача № 1 для всех областей. В частности, чтобы актуализировать информацию по ситуации в медучреждениях Витебского региона, на неделе с медиками и руководством области встретилась Наталья Кочанова. 

Наталья Кочанова поинтересовалась у витебских медиков, какую помощь надо оказывать, чтобы ситуация стабилизировалась

Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?-7

Председатель Совета Республики уверена, что сегодня наши медики делают все необходимое, чтобы помочь каждому заболевшему COVID-19.

Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя

И при этом не оставить без внимания тех, кто нуждается в экстренной медпомощи с другими диагнозами.

# Коронавирус # общество # Кристина Федорович # Наталья Кочанова # Фотофакт

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