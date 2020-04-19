Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?

Новости Беларуси. По всей стране медики нуждаются в нашей поддержке: и те, кто работает в реанимации, и те, кто помогает больным, и водители скорой помощи, и анестезиологи, и санитарки. Нужны специальные костюмы, бахилы, перчатки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Только масок ежедневно надо полмиллиона штук. Предприятия по всей стране уже перепрофилировали свои производства: шьют маски и изготавливают антисептик.
Не различают выходные и будни на солигорском «Изотопе». Новое производство, созданное по поручению Президента, изготавливает респираторы второго класса защиты.
За месяц «Изотоп» может изготовить около 100 тысяч респираторов для медиков.
«Остаёмся сверхурочно и по выходным работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик
Обеспечить врачей самым необходимым – задача № 1 для всех областей. В частности, чтобы актуализировать информацию по ситуации в медучреждениях Витебского региона, на неделе с медиками и руководством области встретилась Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова поинтересовалась у витебских медиков, какую помощь надо оказывать, чтобы ситуация стабилизировалась
Председатель Совета Республики уверена, что сегодня наши медики делают все необходимое, чтобы помочь каждому заболевшему COVID-19.
Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя
И при этом не оставить без внимания тех, кто нуждается в экстренной медпомощи с другими диагнозами.