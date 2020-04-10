«Минск Кристалл» о выпуске дезсредств: мы не рассматриваем это как бизнес, мы рассматриваем это как помощь

Новости Беларуси. Белорусские предприятия перепрофилируют производства с учетом сложившейся обстановки в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, «Минск Кристалл» буквально за неделю наладил производство дезинфицирующих средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Массово конвейер запустили еще 6 апреля. Продукция до этого прошла все необходимые испытания и сертификацию. Теперь востребованный товар выпускают в филиалах холдинга, расположенных во всех регионах страны.