«Минск Кристалл» о выпуске дезсредств: мы не рассматриваем это как бизнес, мы рассматриваем это как помощь

Новости Беларуси. Белорусские предприятия перепрофилируют производства с учетом сложившейся обстановки в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, «Минск Кристалл» буквально за неделю наладил производство дезинфицирующих средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Массово конвейер запустили еще 6 апреля. Продукция до этого прошла все необходимые испытания и сертификацию. Теперь востребованный товар выпускают в филиалах холдинга, расположенных во всех регионах страны.
Мощность производства – 30 тонн в сутки. Средство безопасно для наружного применения, но категорически не рекомендуется принимать его не по назначению.
Игорь Шустов, генеральный директор ОАО «Минск Кристалл»:
Должен отметить очень слаженную работу с нашими организациями Минздрава, особенно Госстандарта, МЧС – то есть те организации, которые делают обследования, выдают соответствующие заключения.
Организовали выпуск в мелкой таре: 0,5, 1 литр и 5 килограмм.
Производство идет непрерывно, без выходных. Мы не рассматриваем это как бизнес. Мы рассматриваем это сегодня как помощь нашему населению, нашим людям, врачам нашим. Именно помощь в преодолении этой неприятности, которая на нас свалилась.
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Акционерное общество наладило производство дезинфицирующих средств, не привлекая никаких финансовых средств и не закупая дополнительного оборудования, а также не в ущерб выпуску основной продукции.