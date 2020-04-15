«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

Новости Беларуси. На жодинском «Свитанке» маски делают из спанбела, трикотажа и марли. Как отметил, глава Администрации Президента, с задачей здесь справились образцово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работают в три смены. Счет выпущенной продукции уже превысил миллион. К общему делу подключили еще и малые предприятия Минской области, жодинский профлицей и борисовский колледж.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Предприятие, учитывая сложившуюся ситуацию, активно перестроило свою работу, начав выпуск первой продукции буквально 6-7 марта. Сегодня они работают в три смены, организована работа тем же составом. Положительным является то, что активно задействуются возможности специальных учебных заведений как Борисова, так и Жодино. Сегодня производство продукции составляет в сутки до 100 тысяч изделий. Это изделия из спанбела, изделия из трикотажа и изделия из марли. И сегодня производство продукции суммарно составило больше миллиона масок. То есть активно освоили этот вид продукции, который поступает и в наши аптеки, и в систему здравоохранения.

Считаю, что это предприятие можно брать за образец для других предприятий по выпуску данного вида продукции.