Прямой эфир

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок

15 апреля 2020 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На жодинском «Свитанке» маски делают из спанбела, трикотажа и марли. Как отметил, глава Администрации Президента, с задачей здесь справились образцово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок-1

Работают в три смены. Счет выпущенной продукции уже превысил миллион. К общему делу подключили еще и малые предприятия Минской области, жодинский профлицей и борисовский колледж.

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Предприятие, учитывая сложившуюся ситуацию, активно перестроило свою работу, начав выпуск первой продукции буквально 6-7 марта. Сегодня они работают в три смены, организована работа тем же составом. Положительным является то, что активно задействуются возможности специальных учебных заведений как Борисова, так и Жодино. Сегодня производство продукции составляет в сутки до 100 тысяч изделий. Это изделия из спанбела, изделия из трикотажа и изделия из марли. И сегодня производство продукции суммарно составило больше миллиона масок. То есть активно освоили этот вид продукции, который поступает и в наши аптеки, и в систему здравоохранения.

Считаю, что это предприятие можно брать за образец для других предприятий по выпуску данного вида продукции.

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок-7

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок-9

«Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок-11

Читайте также:

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи

Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»

# Коронавирус # Экономика # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»
15 апреля 2020 18:24

Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»

Цены на популярные овощи и фрукты в Беларуси начинают снижаться
15 апреля 2020 14:45

Цены на популярные овощи и фрукты в Беларуси начинают снижаться

Новости экономики за 15.04.2020
15 апреля 2020 14:43

Новости экономики за 15.04.2020