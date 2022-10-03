«Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa». Почему на каждый продукт нужна своя аудитория?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Все-таки, наверное, у нас есть люди, которые каким-то образом в интернете работают. Либо я заблуждаюсь?

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Давайте начнем несколько с другой стороны. Во-первых, мое мнение, думаю, его поддержат и все присутствующие в нашей аудитории: нельзя зацикливаться на чем-то. Вот интернет. Хорошо. Вопросов нет. Но надо понимать, что интернет – не наша площадка. Это наша борьба в интернете, но на чужом поле. Второй момент. Почему списываете телевидение? Кирилл Казаков:

Никто не списывает ни телевидение, ни радио, ни газеты. Анатолий Булавко:

Второй момент. Печатные СМИ. Они тоже имеют свою аудиторию. Третий момент. Я сегодня за кулисами говорил, что меня возмутило. Еду через столицу нашего государства, проезжаю мимо Дворца Республики – огромный экран, красивый, яркий. Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa.

Кирилл Казаков:

Это не ваша целевая аудитория. Алена Сырова, СТВ:

Реклама службы в армии бывает. Анатолий Булавко:

Я не увидел там лозунга «Хвала рукам, что пахнут хлебом».

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Поверьте, он там есть, я там часто бываю. Анатолий Булавко:

Мне нравятся новости за 90 секунд – четко, быстро, понятно. Кирилл Казаков:

Понимаете, целевая аудитория действительно разная. Классические СМИ смотрит и читает одна аудитория, интернет смотрит другая аудитория.