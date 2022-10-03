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«Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa». Почему на каждый продукт нужна своя аудитория?

03 октября 2022 18:38
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Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Все-таки, наверное, у нас есть люди, которые каким-то образом в интернете работают. Либо я заблуждаюсь?

«Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa». Почему на каждый продукт нужна своя аудитория?-1

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Давайте начнем несколько с другой стороны. Во-первых, мое мнение, думаю, его поддержат и все присутствующие в нашей аудитории: нельзя зацикливаться на чем-то. Вот интернет. Хорошо. Вопросов нет. Но надо понимать, что интернет – не наша площадка. Это наша борьба в интернете, но на чужом поле. Второй момент. Почему списываете телевидение?

Кирилл Казаков:
Никто не списывает ни телевидение, ни радио, ни газеты.

Анатолий Булавко:
Второй момент. Печатные СМИ. Они тоже имеют свою аудиторию. Третий момент. Я сегодня за кулисами говорил, что меня возмутило. Еду через столицу нашего государства, проезжаю мимо Дворца Республики – огромный экран, красивый, яркий. Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa.

«Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa». Почему на каждый продукт нужна своя аудитория?-4

Кирилл Казаков:
Это не ваша целевая аудитория.

Алена Сырова, СТВ:
Реклама службы в армии бывает.

Анатолий Булавко:
Я не увидел там лозунга «Хвала рукам, что пахнут хлебом».

«Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa». Почему на каждый продукт нужна своя аудитория?-7

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Поверьте, он там есть, я там часто бываю.

Анатолий Булавко:
Мне нравятся новости за 90 секунд – четко, быстро, понятно.

Кирилл Казаков:
Понимаете, целевая аудитория действительно разная. Классические СМИ смотрит и читает одна аудитория, интернет смотрит другая аудитория.

«Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa». Почему на каждый продукт нужна своя аудитория?-10

Станислав Яскевич, общественный деятель:
Я бы хотел обратить внимание на то, что хочется нам или нет, но надо дать себе четкую установку и понимание, что несколько поколений уже выросло в интернет-пространстве. Вполне возможно, что телевизор они и не смотрят. Но это не говорит том, что мы не должны работать в этом направлении, склеивать эти два мира. Чем раньше и интенсивнее мы начнем продвигать наши информационные продукты в том направлении, устанавливать связь в форме игры – неважно, но для подрастающей аудитории это будет сигналом к каким-то действиям. Они хотят нажать всего лишь одну кнопку и получить информацию. Наш оппонент, противник или враг – мы все еще никак не определимся, как его правильно интерпретировать, – они давно это сделали, они посредством даже мысли. Человек открывает – у него уже из разряда того, что он говорит, считывается в интернете.

Кирилл Казаков:
Вы все равно начинаете говорить об интернете. Даже взять время 2019-2020 годов, когда говорили, что телевидение умерло, интернет – будущее. Вы же из блогера стали телеведущим. Значит, все наоборот?

Станислав Яскевич:
Я бы хотел сказать, что доля правдивости принадлежит телевидению в нашей стране.

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# СМИ Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Анатолий Булавко # Алена Сырова # Ирина Акулович # Станислав Яскевич # Фотофакт

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