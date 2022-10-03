Почему белорусские новости часто обрастают фейками? Объяснила гендиректор БелТА

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства: Во-первых, я как руководитель организации могу подтвердить слова о том, что повестки ребятам приходят постоянно. Я как директор знаю об этом. И в прошлом году, и в позапрошлом ко мне приходили сотрудники и говорили: у меня повестка, это на сборы. Я думаю, что все белорусы прекрасно знают, что эти мероприятия действительно проходят постоянно. Кроме того, работая в БелТА, я могу подтвердить, что несколько раз в год мы выдаем эти информации, что проходят такие внезапные проверки. Это логично. Они действительно должны планироваться и для армии быть внезапными, иначе если они за неделю позвонят и скажут всем – у вас будет через неделю проверка – то какой смысл в такой проверке вообще?

Ирина Акулович:

БелТА – это информационное агентство. Можно сказать, что это метроном, ведь прежде всего информационные агентства раньше работали только на СМИ. Это потом они стали работать и на СМИ, и на читателя, зрителя, слушателя и так далее. Понятное дело, что по нам сверяют, эта информация достойна цитирования, достойна продолжения эта тема или здесь есть какие-то нюансы. Поэтому, конечно, мы к любой информации относимся очень ответственно, но наша задача – брать информацию у официальных источников. Для нас Министерство обороны и есть официальный источник. А вот что дальше делается? Вы говорите: кто и как будет это трактовать? А будет трактовать так, как ему будет выгодно. Мы с вами прекрасно понимаем и знаем, что есть на самом деле, но посмотрите: вся информация последние годы, которая шла по любой линии, связанной с нашими военными, с нашей армией, обрастала массой фейков. Для чего это нужно? Формируется конкретный образ Беларуси как участника специальной военной операции, как агрессора. И Президент постоянно говорит, последнее сообщение было во время вручения верительных грамот: мы не агрессоры, мы никогда не нападали. Он это повторяет с периодичностью раз в несколько месяцев, чтобы его слова были услышаны. Другой вопрос, что белорусы их слышат, но за рубежом делается абсолютно все, чтобы их не услышали. А выдергиваются слова «мобилизация» и «внезапная».