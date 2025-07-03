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Новости по тегу #Ирина Акулович

Акулович рассказала, как создавался проект «Беларусь. Взлёт» и откуда черпали идею
03 июля 2025 09:13

Акулович рассказала, как создавался проект «Беларусь. Взлёт» и откуда черпали идею

В Музее истории Великой Отечественной войны состоялась презентация книги «Цитадели мужества»
02 июля 2025 06:01

В Музее истории Великой Отечественной войны состоялась презентация книги «Цитадели мужества»

Книгу «Воины духа» презентовали в музее Великой Отечественной войны
07 мая 2025 13:38

Книгу «Воины духа» презентовали в музее Великой Отечественной войны

«Нам важно сохранить свою культуру» – Ирина Акулович о творческом вечере в Купаловском театре в День родного языка
21 февраля 2025 10:13

«Нам важно сохранить свою культуру» – Ирина Акулович о творческом вечере в Купаловском театре в День родного языка

«Пресса начала больше общаться и дружить друг с другом». Руководители ведущих медиа о противодействии фейкам
25 января 2025 13:58

«Пресса начала больше общаться и дружить друг с другом». Руководители ведущих медиа о противодействии фейкам

Осенко: беглые за границей сербанули той жизни, когда перепутали миграцию с туризмом
24 января 2025 16:27

Осенко: беглые за границей сербанули той жизни, когда перепутали миграцию с туризмом

В ритме марафона – минчане благодарят Президента за народный проект
22 января 2025 19:28

В ритме марафона – минчане благодарят Президента за народный проект

Здесь зашит код «Марафона единства» – в Минске открылась фотовыставка БЕЛТА «Если едины мы»
21 января 2025 11:22

Здесь зашит код «Марафона единства» – в Минске открылась фотовыставка БЕЛТА «Если едины мы»

Продовольственная безопасность Беларуси! Акулович о суперпозиции Лукашенко по сохранению заводов
14 января 2025 16:23

Продовольственная безопасность Беларуси! Акулович о суперпозиции Лукашенко по сохранению заводов

В Новополоцке открылась выставка БЕЛТА «Беларусь. Взлёт» в рамках «Марафона единства»
14 января 2025 14:22

В Новополоцке открылась выставка БЕЛТА «Беларусь. Взлёт» в рамках «Марафона единства»

Достижения белорусов впечатляют – чем запомнился двухдневный «Марафон единства» в Лиде?
12 января 2025 17:22

Достижения белорусов впечатляют – чем запомнился двухдневный «Марафон единства» в Лиде?

40 снимков историй из 90-х – в Лиде на «Марафоне единства» прошла выставка «Беларусь. Взлёт»
11 января 2025 10:29

40 снимков историй из 90-х – в Лиде на «Марафоне единства» прошла выставка «Беларусь. Взлёт»