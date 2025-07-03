Новости по тегу #Ирина Акулович

Президент, когда выступал 1 июля на торжественном мероприятии, посвященном Дню Независимости, он свое выступление закончил словами, что «вся моя политика – это решение вопросов от земли». И вот мне кажется, что эта выставка – это как раз-таки рассказ о том, как эти вопросы от земли решались.
Издание отпечатано тиражом более тысячи экземпляров. Часть из них уже вручили представителям городов, которые приняли участие в презентации.
Проект представляет собой 12 историй о священниках и монахах – участниках Великой Отечественной войны. Публикации рассказывают о людях, которые защищали Родину на фронтах, боролись с врагом на оккупированных территориях.
21 февраля в Беларуси отмечается День родного языка.
«Всегда мы говорили о том, что для того, чтобы составить свое какое-то мнение, нужно использовать хотя бы три источника информации».
«Те, кто не усвоил урок, – это на самом деле глупые люди, которые живут в каком-то тесном мирке».
«Марафон единства» продолжается в Минске. Исполнители выступают с творческими номерами на промышленных предприятиях, блогеры знакомятся с выпуском современной техники.
Экспозиция открылась и в Национальной библиотеке Беларуси.
«Начинала наша страна с очень тяжелых условий».
Ярким и громким аккордом «Марафона единства» в Новополоцке сегодня станет эксклюзивный концерт Президентского оркестра Беларуси «Если едины мы».
Жители в восторге. Лида на два дня – столица «Марафона единства». Тематические площадки, выставки, квесты, мастер-классы, встречи. Исключительно народный формат.
Традиционным акцентом второго дня «Марафона единства» стали интеллектуальные сражения. Около полусотни команд участвовало в квесте «Это все мое родное», проходили тематические станции, отвечали на вопросы об истории и культуре Беларуси, известных уроженцах нашей земли и национальной кухне.
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