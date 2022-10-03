«Самая спокойная часть населения – это те, кого призвали». Каким источникам нужно доверять и почему?
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, когда Президент общался с журналистами в «Хатыни», одним из первых вопросов был вопрос о мобилизации. Это говорит о том, что эта тема лежит на поверхности, все ее хватают. И главе государства как самому главному человеку, который может объяснить, что это такое, пришлось об этом говорить. У меня вопрос, опять же, глупейший, банальнейший. Мы, когда говорим о том, что якобы согласован удар по нам. Я у Шпаковского вычитал это, не буду лукавить. Мы говорим это для чего? Чтобы напугать или чтобы подготовить? Вот он написал: я точно знаю, что удар по нам уже согласован. Каким образом реагировать на эту историю? Мы должны говорить, что да, такое возможно, мы должны каким-то образом мобилизоваться, ввести начальную военную подготовку в школах, раздать всем противогазы?
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Это, наверное, должно исходить не из сообщения Шпаковского. Если должно быть где-то что-то, я уверена, Президент ведь правильно говорил: вы сейте хлеб, убирайте, рожайте детей, мобилизуйтесь. Все работайте на концепцию национальной безопасности, но у нас есть военные, которые нас защищают. Поэтому если где-то что-то готовится, знать должны они. И действовать тоже они. А вот такие вещи писать – это, как правильно говорили, извините, но половина населения прочтет в этом свое. И мы уже не будем ни пахать, ни сеять. Мы будем жить в состоянии страха.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Опять-таки, если такие сообщения есть, то они должны быть подготовлены со всех сторон. Чтобы тут же нам как средствам массовой коммуникации это все дело распулить, чтобы мы были готовы.
Ирина Акулович:
Но в данном случае у БелТА нет пока официального источника информации, поэтому я пропускаю.
Алена Сырова, СТВ:
В том-то и дело, что за последние пару лет у нас появилось довольно много авторов, которые, что тут лукавить, общаются с разными людьми. В том числе и с теми, которые занимают высокие посты государственные. И, действительно, могут обладать какой-то информацией. Те самые инсайды, которые так хорошо продаются и хаваются, простите, потребителем. И получается, что человек начинает журналисту доверять больше, чем официальному лицу? В какой-то момент, наверное, это неверно. Особенно, когда касается серьезных тем.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Я прошу прощения, но, на мой взгляд, очень важно, чтобы журналист и официальное лицо составляли если не единое целое, то по крайней мере рядом стояли. По поводу этого заявления, если так можно сказать, а что сомневаться? Да, действительно, где-то такие планы, может, и существуют. Да, уже не одно столетие концепция «от можа до можа» Речи Посполитой существует.
Кирилл Казаков:
Но на фоне таких заявлений Минобороны о том, что мобилизация внезапная. На фоне того, что приходит из России вдруг резкое сообщение от человека уважаемого, который имеет статус эксперта и имеет право высказываться о том, что готовьтесь, реально вызывает панику. Вот смотрите, я сейчас не в хорошем примере, но говорю. В Украине есть ЦИПсО. Они каким-то образом фантазийно, не фантазийно что-то придумывают и регулируют.
Ирина Акулович:
И за огромные деньги.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Не каким-то образом, а целенаправленно профессионально спланированным.
Александр Осенко:
Это фабрика фантазий.
Кирилл Казаков:
Мы об этом знаем. Арестович – человек, который сидит, просто несет какую-то пургу, и ему верят.
Ирина Акулович:
Кирилл Владимирович, я не знаю людей, которые ему верят, сразу говорю.
Кирилл Казаков:
Украинцы. Белорусы, слава богу, нет.
Анатолий Булавко:
Тогда один вопрос, почему из аудитории, которая так переживает, мобилизация, не мобилизация, самая спокойная часть населения – это те, кого призвали на сборы?
Ирина Акулович:
Они знают реальность.
Александр Осенко:
Они знают реальную историю, поэтому они спокойно получили повестку, они идут на сборы. И никаких проблем в этом нет.
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