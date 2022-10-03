«Самая спокойная часть населения – это те, кого призвали». Каким источникам нужно доверять и почему?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, когда Президент общался с журналистами в «Хатыни», одним из первых вопросов был вопрос о мобилизации. Это говорит о том, что эта тема лежит на поверхности, все ее хватают. И главе государства как самому главному человеку, который может объяснить, что это такое, пришлось об этом говорить. У меня вопрос, опять же, глупейший, банальнейший. Мы, когда говорим о том, что якобы согласован удар по нам. Я у Шпаковского вычитал это, не буду лукавить. Мы говорим это для чего? Чтобы напугать или чтобы подготовить? Вот он написал: я точно знаю, что удар по нам уже согласован. Каким образом реагировать на эту историю? Мы должны говорить, что да, такое возможно, мы должны каким-то образом мобилизоваться, ввести начальную военную подготовку в школах, раздать всем противогазы?

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Это, наверное, должно исходить не из сообщения Шпаковского. Если должно быть где-то что-то, я уверена, Президент ведь правильно говорил: вы сейте хлеб, убирайте, рожайте детей, мобилизуйтесь. Все работайте на концепцию национальной безопасности, но у нас есть военные, которые нас защищают. Поэтому если где-то что-то готовится, знать должны они. И действовать тоже они. А вот такие вещи писать – это, как правильно говорили, извините, но половина населения прочтет в этом свое. И мы уже не будем ни пахать, ни сеять. Мы будем жить в состоянии страха.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Опять-таки, если такие сообщения есть, то они должны быть подготовлены со всех сторон. Чтобы тут же нам как средствам массовой коммуникации это все дело распулить, чтобы мы были готовы. Ирина Акулович:

Но в данном случае у БелТА нет пока официального источника информации, поэтому я пропускаю.

Алена Сырова, СТВ:

В том-то и дело, что за последние пару лет у нас появилось довольно много авторов, которые, что тут лукавить, общаются с разными людьми. В том числе и с теми, которые занимают высокие посты государственные. И, действительно, могут обладать какой-то информацией. Те самые инсайды, которые так хорошо продаются и хаваются, простите, потребителем. И получается, что человек начинает журналисту доверять больше, чем официальному лицу? В какой-то момент, наверное, это неверно. Особенно, когда касается серьезных тем.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Я прошу прощения, но, на мой взгляд, очень важно, чтобы журналист и официальное лицо составляли если не единое целое, то по крайней мере рядом стояли. По поводу этого заявления, если так можно сказать, а что сомневаться? Да, действительно, где-то такие планы, может, и существуют. Да, уже не одно столетие концепция «от можа до можа» Речи Посполитой существует.