Новости по тегу #Станислав Яскевич

Если вы действительно, если у вас действительно болит душа, если вы действительно хотите пронести портреты ваших предков-героев, вы просто не кричите об этом. А вы идете, становитесь и молча проходите. Так происходит, когда люди искренне хотят показать свое участие.
Кто-то смог сбежать? Посмотрите опять-таки, где они находятся на сегодняшний день, как они живут, что они имеют.
Если вы не понимаете, что это конкретные шаги по разжиганию межрасовой, межнациональной ненависти, то, как бы, это же ваши проблемы.
Вне конкуренции были лидеры национальных сборных – двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович и серебряный призер Игр в Париже Виолетта Бордиловская.
Молодому человеку не нужен миллион. Молодому человеку нужно всего лишь малое – финансовая независимость, – считает белорусский предприниматель.
Александр Григорьевич создавал бренд «Сделано в Беларуси». На сегодня это востребовано во всем мире, среди наших союзников. И у несоюзников слюни текут.
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