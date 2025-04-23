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Новости по тегу #Станислав Яскевич

Яскевич об акции «Беларусь помнит»: если у вас действительно болит душа, вы не кричите об этом, а становитесь и молча проходите
23 апреля 2025 20:34

Яскевич об акции «Беларусь помнит»: если у вас действительно болит душа, вы не кричите об этом, а становитесь и молча проходите

Яскевич: пытающимся что-то создать, какие-то образования, ярчайший пример – 2020 год
23 апреля 2025 20:19

Яскевич: пытающимся что-то создать, какие-то образования, ярчайший пример – 2020 год

Яскевич о тренде в TikTok о 150 тыс. рабочих из Пакистана: уголовно будете отвечать, это не административка какая-то
23 апреля 2025 20:17

Яскевич о тренде в TikTok о 150 тыс. рабочих из Пакистана: уголовно будете отвечать, это не административка какая-то

Белорусские батутисты завоевали два золота и бронзу на дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане
24 февраля 2025 12:45

Белорусские батутисты завоевали два золота и бронзу на дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане

С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?
14 августа 2024 17:43

С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?

Бизнесмен: благодаря нашему Президенту каждый белорус – потенциальный миллионер
14 августа 2024 17:31

Бизнесмен: благодаря нашему Президенту каждый белорус – потенциальный миллионер

«Штаб патриотических сил – это собирательная команда Президента». О задачах и планах организации в рубрике Григория Азарёнка «МЫ!»
13 августа 2023 19:56

«Штаб патриотических сил – это собирательная команда Президента». О задачах и планах организации в рубрике Григория Азарёнка «МЫ!»

Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте
24 февраля 2023 16:57

Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте

«Народный артист Донбасса». Азарёнок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки
20 октября 2022 19:25

«Народный артист Донбасса». Азарёнок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки

«Случилась великая здрада». Почему змагары поругались с украинскими бандеровцами?
20 октября 2022 18:32

«Случилась великая здрада». Почему змагары поругались с украинскими бандеровцами?

Почему люди идут на совершение терроризма и чем это грозит? Ответил телеведущий ВоенТВ
20 октября 2022 18:08

Почему люди идут на совершение терроризма и чем это грозит? Ответил телеведущий ВоенТВ

«Нас в покое не оставят». Грозят ли Беларуси вызовы 2020-го после президентских выборов?
20 октября 2022 17:49

«Нас в покое не оставят». Грозят ли Беларуси вызовы 2020-го после президентских выборов?